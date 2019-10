49 años sin Janis Joplin: Su icónico legado en 5 clásicos

MADRID, 4 Oct. (EDIZIONES - Miguel Ángel Pizarro) -

Fue un torbellino de emociones, de vida, una luz que se apagó prematuramente. Un 4 de octubre de 1970, Janis Joplin aparecía muerta en su habitación del Landmark Motor Hotel. Así la encontró su representante. Con sólo 27 años, se iba prematuramente esa joven cantante tímida y algo cabizbaja y con voz rasgada. Janis Joplin se hizo todo una leyenda.

La cantante nació un 19 de enero de 1943 en Texas. Sus padres siempre quisieron que se convirtiera en maestra. Ya desde la adolescencia, Joplin mostró su pasión por la música. Era seguidora de grandes figuras del blues como Bessie Smith, Ma Rainey o Billie Holiday.

Con 16 años empezó a cantar en bares de Luisiana. En 1966 se unió a la banda Big Brother and the Holding Company. Tras actuar en el Festival de Monterrey en 1967 junto con otros grandes como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas o The Who, Joplin deslumbró a todos los asistentes con su versión de 'Ball and Chain' de Big Mama Thornton.

Tal era el éxito de Joplin, que en 1969 junto con Kozmic Blues Band lanzó su primer álbum en solitario, 'I Got Dem Ol'Kozmic Blues Again Mama!'. Con una gran recepción en Europa, la artista ya había caído bajo el yugo de la heroína, droga que terminaría de consumir toda su vida, junto con el alcohol, al cual ya era adicta desde muy temprana edad.

Mientras preparaba que el fue su disco póstumo, 'Pearl', su salud fue deteriorándose rápidamente, pese a haber pasado un tiempo de descanso y desintoxicación en Brasil. 'Mercedes Benz' fue la última canción que grabó y seis semanas después de su muerte se publicaría 'Pearl', que se convirtió en todo un éxito de ventas pese a ser una recopilación de canciones que no habían podido perfeccionarse debido a su pronta muerte.

'Pearl' fue su despedida, su último suspiro. Cuatro álbumes de estudio y una carrera breve pero intensa, muy intensa. Janis Joplin fue una de las primeras figuras femeninas del rock, fue todo un símbolo de rebeldía y vida propia. Su muerte la encumbró en leyenda y le hizo estar junto con otros grandes como Jimi Hendrix o Jim Morrison y estar en ese malogrado grupo llamado Club de los 27.

48 años sin esa leyenda que vivió fugaz pero intensamente. No es fácil seleccionar cinco temas de una de las figuras más emblemáticas no sólo del rock sino de la música. No estás todas las que son pero sí todas las que están.

SUMMERTIME (1968)

Proveniente de la ópera 'Porgy & Bess' del célebre George Gershwin, que supo combinarla con el blues y el jazz. Janis Joplin demostró su amor por el blues con esta adaptación que hizo suya y única.

PIECE OF MY HEART (1968)

Originalmente interpretada por Erma Franklin, aunque a Joplin no le costó nada convertirla en una de sus canciones insignia. Big Brother and the Holding Company se hizo pequeño para una grande como era ella.

LITTLE GIRL BLUE (1969)

La versión de Janis Joplin del clásico creado por Richard Rodgers y Lorenz Hart para el musical Jumbo es uno de los más recordados y comparado sólo por otras versiones que hicieron grandes como Ella Fitzgerald, Judy Garland, Nina Simone, Frank Sinatra o Diana Ross. Su voz rasgada y sentida provoca sensaciones agridulces entre la melancolía y la pasión.

CRY BABY (1970)

'Cry Baby' fue compuesta originalmente para Garnet Mimms and the Enchanters. Sin embargo, Janis Joplin la hizo inmortal, convirtiéndose en una de las más representativas de la mítica rockera. Es imposible no relacionar la propia vida de la cantante con su letra. Todo un mimetismo lleno de sensaciones.

MERCEDES BENZ (1971)

'Mercedes Benz' fue su testamento, su canto del cisne. Se trata de la última canción que grabó en vida la mítica artista. Debido a su prematura muerte, no dio tiempo a darle música, quedando una versión a capella para el lanzamiento de 'Pearl'. Una amarga despedida.