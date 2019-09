El actor Jeff Goldblum anuncia nuevo disco de jazz con participación de Sharon Van Etten, Fiona Apple o Anna Calvi

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La leyenda de Hollywood Jeff Goldblum lanza el 1 de noviembre su segundo álbum, 'I Shouldn't Be Telling You This', junto a The Mildred Snitzer Orchestra y bajo el sello Decca Records.

'Let's Face The Music' es el primer single del nuevo repertorio del también actor, ya disponible desde este viernes 13 de septiembre en las plataformas habituales de música en streaming.

Jeff ha reunido a un extraordinario grupo de vocalistas de todos los ámbitos de la vida musical, alguno de los cuales se presentan como nuevas voces del jazz por primera vez con este álbum.

Además, en él se incluyen cantantes y compositores como Sharon Van Etten, Fiona Apple, Inara George, Anna Calvi, a los que se unirán algunas sorpresas más. Jeff también ejerce como compositor.

"Sólo espero que los oyentes sientan lo que yo sentí cuando hicimos el disco: una liberación explosiva de éxtasis", plantea Goldblum sobre esta nueva entrega centrada en su pasión por el jazz.