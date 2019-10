Coffee & Wine, todo calidez y elegancia en torno a una chimenea en su nuevo videoclip

MADRID, 1 Oct. (EDIZIONES) -

La banda madrileña Coffee & Wine tiene importantes novedades: Nuevo single y concierto en Madrid este viernes 4 de octubre en la Sala Galileo Galilei -con entradas a la venta en Wegow-.

Coffee & Wine han tirado de recuerdos para darle una nueva vida a 'Old Photographs', tema incluido en su último trabajo, Hirundinidae (Manderley, 2019), y 'Little Sin', versión de una composición original de A Singer of Songs -quien también actuará este viernes en Galileo-.

La primera, una canción desnuda en la que Ana Franco acompaña su cálida voz con el banjo y el resto de la banda se limita a seguirla sutilmente.

Una grabación sencilla, cuyo videoclip estrenamos en exclusiva en Europa Press, donde se puede escuchar cómo se le escapa una breve risa a la artista mientras canta, y que refleja la espontaneidad de unos amigos tocando juntos al calor de una hoguera.

Esto quiso reflejar el realizador Luis Alfaro cuando grabó al grupo en directo y de madrugada en el salón de una casa de campo, con la chimenea como protagonista de ese momento único.

Tratándose de un tema que reflexiona sobre la evocación de los recuerdos del pasado, la banda ha querido rescatar de su archivo 'Little Sin', una versión del cantautor belga Lieven Scheerlinck, alias A Singer of Songs, colaborador de Ana desde hace años (y productor de dos de las canciones del primer álbum).

Un pequeño experimento grabado en el estudio de Coffee & Wine, que reinventa una canción que Ana ya había cantado en la versión original de Lieven, incluida en su álbum 'There Is a Home For You'. Y un homenaje a este artista y, sobre todo, amigo.

Además de actuar este 4 de octubre en Galileo Galilei, el próximo 19 de octubre Coffee & Wine estarán en La Violeta de Gràcia de Barcelona.