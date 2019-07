Eddie Vedder canta con The Who en Wembley

MADRID, (EDIZIONES)

The Who tocaron este pasado sábado en el famoso estadio londinense de Wembley en una importante parada de su Moving On! Tour, en la que contaron con Eddie Vedder, Kaiser Chiefs e Imelda May como teloneros en una larga jornada musical.

Cada uno hizo su propia actuación, y más tarde el cantante de Pearl Jam -de gira en solitario- aparecía en escena para cantar con The Who el tema The punk and the godfather.

Vedder es un fan declarado de The Who y es habitual que Pearl Jam les versionen en directo. Tanto es así que el cantanta llegó a confesar que The punk and the godfather es una canción que le salvó la vida.

"Sin nadie en la escuela y sin nadie en casa, de repente, este chico de Londres llamado Pete -Townshend, guitarrista y compostir de The Who- sabía todo lo que estapa pasando en mi vida", dijo Vedder en una antigua entrevista con Rolling Stone.