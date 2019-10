Iván Ferreiro y Zahara cruzarán sus caminos en un concierto único en Madrid surgido "del amor y la admiración"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iván Ferreiro y Zahara darán un "único concierto" conjunto el próximo viernes 20 de diciembre en el pabellón 8 de IFEMA-Feria de Madrid. "Hemos colaborado en el pasado cantando juntos de manera puntual, pero queremos ver dónde nos lleva esa química más allá de una única canción", ha explicado la jienense este miércoles en rueda de prensa.

Por su parte, el gallego ha adelantado que para esta ocasión especial reunirán sobre el escenario a sus dos bandas al completo, que según han remarcado en varias ocasiones mantienen una relación estupenda y son como sus "familias", para "empezar a tocar y ver qué pasa".

Montarán así un concierto único -titulado 'Contra.Punto'- en el que sonarán las canciones de ambos pertinentemente reimaginadas, intercambiando los repertorios. Y aunque esté todo por concretar, Iván ya ha dicho que quiere cantar 'Hoy la bestia cena en casa' de Zahara, y ella ha escogido 'Turnedo' del repertorio de su amigo.

El germen de esta idea han sido las colaboraciones puntuales que en el pasado han hecho juntos Zahara e Iván Ferreiro. Y la premisa ahora es llevar esa relación de complicidad un poco más lejos, tal y como apunta ella: "Las veces que he cantado con él de repente ocurre magia, y eso me ha pasado con muy pocas personas".

"Esto surge desde el cariño, el amor y la admiración", ha apostillado la artista andaluza, quien ha explicado que van a tener que hacer "mucho trabajo de integración y de escoger repetorio". "Vamos a tirarnos en caída libre al abismo y eso es algo que me atrevería a hacer con muy pocos", ha rematado.

A pesar de que aún tienen que diseñar el espectáculo, Iván ha admitido que odia ensayar porque no le resulta divertido tocar "si no hay público o si te sabes la canción demasiado bien". "Así que si nos equivocamos va a ser aún mejor", ha terciado divertida Zahara, añadiendo: "Iván y yo tenemos imanes para los desastres y eso me pone cachonda".

Volviendo a tomar la palabra, el gallego ha asegurado que los "músicos malos" como él son "más solventes" de lo que ellos mismos imaginan", por lo que se ha mostrado convencido, al igual de Zahara, de que la experiencia va a ser tan especial como ya están ellos imaginando.

Ambos artistas han subrayado que se trata de una cita única y especial, que no tendrá continuidad en otras ciudades. De hecho, Iván Ferreiro ha anunciado su retirada temporal tras esta fecha: "Después me voy a mi casa a desaparecer un año o dos, porque llevo tres años de gira. Además, tengo un disco por hacer y no tengo nada".

Las entradas para este concierto se pondrán a la venta este viernes 4 de octubre a las 10:00 horas en Ticketmaster y El Corte Inglés -únicos puntos de venta oficiales-. Las entradas costarán 34 euros para los 1.500 compradores y luego se quedará en 39,50 euros.