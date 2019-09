9 de septiembre de 2019

Jake Clemons, saxofonista de la E Street Band, en octubre en Barcelona y Madrid

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de anunciar gira mundial con conciertos en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Europa y Canadá, el compositor y multi-instrumentista Jake Clemons confirma ahora dos fechas en España para presentar su nuevo álbum, Eyes On The Horizon.

Las citas con el público español tendrán lugar el lunes 28 de octubre en la sala Bikini de Barcelona y el martes 29 de octubre en la sala Caracol en Madrid, informa Doctor Music.

Las entradas para estos conciertos ya se pueden adquirir a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 28 euros (gastos de distribución no incluidos).

Eyes On The Horizon está producido por Jake Hull y Clemons, mezclado por el legendario productor Eddie Kramer (Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton, The Rolling Stones, David Bowie, The Beatles) y distribuido por BFD / The Orchard.

Dividiendo su tiempo entre girar por todo el mundo, interpretar su propia música y pasar los últimos siete años como saxofonista de la E Street Band de Bruce Springsteen -asumiendo el papel de su tío, Clarence Clemons-, también ha compartido escenario con artistas de la talla de Paul McCartney, Eddie Vedder, Glen Hansard, The Roots o Roger Waters.