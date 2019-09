Jethro Tull anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en febrero de 2020

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jethro Tull fue descrita, allá por 1969, como "banda de rock progresivo". El desarrollo constante de su música a través de áalbumes conceptuales a principios de los años 70 dieron paso a lo que podría ser denominado "folk progresivo".

Desde entonces, su música se ha aprovechado de eclécticas influencias provenientes de múltiples géneros de música y, tras cinco décadas desde que la era Prog naciera, las canciones y melodías de Ian Anderson regresan a este día invocando "The Prog Years".

La nueva gira de Jethro Tull promete un exclusivo viaje a los orígenes de la escena, para recuperar lo mejor de su material clásico que incluye temas de Thick as a Brick, A Passion Play, Aqualung, Stand Up y Songs from the Wood.

Las citas con el público español serán en esta ocasión en Barcelona (viernes 28 de febrero de 2020, Barts) y Madrid (sábado 29, IFEMA Palacio Municipal de Congresos). Las entradas ya se pueden comprar en Ticketmaster.