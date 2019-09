Lars Ulrich ve a Metallica tocando veinte años más

MADRID, 27 Sep. (EDIZIONES) -

El batería Lars Ulrich ha asegurado que Metallica no tienen en absoluto planes de dejar de grabar y tocar en directo mientras tanto él como sus compañeros tengan la capacidad física de seguir haciendo buenos conciertos.

"Cuando la gente dice '¿Cuánto dura la gira?' Tal vez hasta mis primeros o mediados setenta y luego mientras podamos seguir adelante sin, ya sabes, caer presas de las dolencias físicas que pueden acortar estas cosas. Toco madera", ha declarado a Pollstar el músico danés, que cumple 56 años en diciembre.

Ante la pregunta de si realmente cree que Metallica puede continuar tanto tiempo, ha añadido: "Estoy bastante seguro de que la noción de nosotros tocando o funcionando cuando tengamos 76 años no es una exageración. En términos de deseo de querer tocar música, conectar entre nosotros y con los fans. Creo que podemos, definitivamente. Luego está la parte de cordura o enfermedad, pero no estoy preocupado por eso, creo que siempre estaremos inspirados".

Ulrich ha remarcado que siempre sienten una "alegría increíble" cuando tocan, "compartiéndola con la gente". "Tocar nos mantiene vivos. Obviamente, la parte física es la gran desconocida, así que cuando miras al futuro, ¿quién sabe cómo será?", ha planteado.

En este punto, asegurando que no quiere ser irrespetuoso con los 'Charlie Wattses' -batería de los Rolling Stones de 78 años- que hay por el mundo, ha aclarado que "obviamente tocar 'Master of Puppets' o 'Fight fire with fire' o 'Battery' o cualquiera de esas canciones quizás requiera una demanda ligeramente diferente".

Por eso, en cualquier caso, ha admitido que no puede saber "cuanto puede durar" Metallica: "Veremos. Pero estamos tomando precauciones. Hacer cincuenta conciertos al año es bueno para nosotros. Podemos hacerlos en fases de dos semanas y eso funciona realmente bien. Salimos de gira, pateamos culos un par de semanas y regresamos a casa a recargar las pilas por otras dos o tres semanas antes de salir de nuevo. Este modelo funciona para nosotros".

Llegados a este punto, ha puesto en valor las personas de su entorno que trabajan para que ellos estén lo mejor posible, como los fisioterapeutas que les "estiran" y les "mueven" después de cada espectáculo. Incluso cuentan con un chef que "cocina bien y de forma saludable", para conseguir que todo durante las giras sea "lo más amable posible".

"Así que con suerte hay unos cuantos años todavía en el depósito. Físicamente. Y no estoy preocupado por la parte mental de todo ello ahora", ha remarcado, coinciendo, además, con las palabras del vocalista y guitarrista James Hetfield allá por 2015, cuando aseguró que Metallica seguiría hasta que físicamente no pudieran hacerlo.

Con ese horizonte por delante, Metallica no puede sino crecer aún más. Días atrás la banda fue coronada por Pollstar como la más grande en vivo de la historia por haber vendido más de 22 millones de entradas para sus conciertos y haber ganado más de 1.400 millones de dólares desde su fundación en 1982. Por ahora, el grupo sigue con su 'WorldWired Tour', que arrancó en 2016 y tiene fechas hasta 2020.