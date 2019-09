Muere Eddie Money a los 70 años

MADRID 14, (Europa Press)

La estrella del rock de los años 70 y 80, Eddie Money, murió la pasada madrugada del 13 de septiembre. Según informa Variety, la familia ha confirmado que el cantante ha fallecido a causa de un cáncer de esófago diagnosticado a principios de este año.

El artista, fallecido a la edad de 70 años, nació en Brooklyn a finales de los 40, aunque desarrollaría la mayor parte de su vida profesional en California.

A finales de los 70, dos de sus temas, 'Baby Hold On' y 'Two Tickets to Paradise' figuraron en las listas de las canciones más escuchadas del momento. Diez años después volvería a situarse en este podio con 'Can't Hold Back', 'Take Me Home Tonigh', un dueto con Ronnie Spector, 'I Wanna Go Back' y 'Walk on Water'.

Su despedida de las listas fue en los 90 con el tema 'I'll Get By'. Durante esta década y la siguiente, el artista no dejó de producir nuevo material y se convirtió en una estrella recurrente de la televisón en programas de ficción y telerrealidad.

Sus cinco hijos y su esposa se despiden de él mostrando agradecimiento hacia la estrella y asegurando que "vivirá para siempre a través de su música".