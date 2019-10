2 de octubre de 2019

Nada Surf tocarán en salas de Valencia, Murcia, Madrid, Bilbao y Pamplona en marzo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva gira mundial de Nada Surf pasará en marzo de 2020 por España. Tras su visita en septiembre, el grupo americano anuncia cinco nuevas fechas en ciudades que no visitaron en su gira de otoño.

Concretamente, las citas serán en Valencia (4 de marzo, Sala Moon), Murcia (Sala Rem, 5 de marzo), Madrid (6 de marzo, La Riviera), Bilbao (7 de marzo, Kafe Antzokia) y Pamplona (8 de marzo, Zentral). Información en www.nadasurf.com.

En estos momentos, Nada Surf trabaja en preparar la continuación de su disco de estudio de 2018 'You know who you are', así como de su directo 'Peaceful ghosts' grabado con la Orquesta Sinfónica de Viena y la renovada Deutsches Filmorchester Babelsberg. El nuevo álbum saldrá en 2020.