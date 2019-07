Tu Otra Bonita: "El éxito no es llegar a tres millones de seguidores, sino disfrutar de lo que vives día a día"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Tu Otra Bonita siguen incansables haciendo kilómetros gracias al impulso de su último disco, ¿Verdad o atrevimiento? (2018). Una inercia ascendente acelerada con el éxito de Alitas de mar, una reciente colaboración con Juanito Makandé que acumula más de 255.000 escuchas solo en Spotify.

"Estamos en un momento muy dulce que queremos aprovechar para que esto no pare", admite a Europa Press el percusionista y miembro original del grupo madrileño Alberto Vallecillo, quien remarca que tanto con la unión con Juanito Makandé como con Muerdo -para el tema Guapa- están sintiendo un "relanzamiento".

"Lo de Juanito ha sido un poco desproporcionado, estamos un poco sorprendidos, aunque sabíamos que era una buena apuesta", concede, al tiempo que adelanta que quieren hacer alguna colaboración más de algún otro tema antiguo y también preparar ya material nuevo para un próximo trabajo.

Muchos planes en el seno del grupo después de algo más de una década de andadura en la que han constatado que "cuesta muchísimo hacerse escuchar", aunque tras recorrer prácticamente todas las salas imaginables, el pasado enero consiguieron presentarse en el Teatro Circo Price de Madrid dentro del Inverfest.

Tras admitir que ese recital en particular fue "una prueba de fuego" para la banda, plantea Vallecillo que "la música al final es una carrera de fondo". "La vida de los músicos es muy dura", asegura, para luego explicar: "La gente nos ve en el escenario y se hace una idea determinada, pero esto es picar piedra sin parar".

Y aún añade: "Al principio igual van quince personas a verte y tienes que salir con todo para engancharles. Nosotros siempre decimos en los conciertos eso de que 'si cada uno de vosotros se lo decís a una persona la próxima vez seremos el doble'. Así es como se hacen las cosas, no hay más a nuestro nivel".

Revela entonces que Tu Otra Bonita todavía no les da para vivir de la música, por lo que están dedicados también a otros trabajos ajenos a este tipo de vida: "Tenemos nuestros trabajos, nuestras familias. Queremos que llegue el momento de poder vivir de la música, pero de momento todo lo que ganamos lo reinvertimos para crecer más".

Por eso, aún con estas dificultades, afirma que ellos van a seguir en la brecha esperando "tener ese puntito de suerte cuando llegue el momento". "Estamos esperando a que surja la oportunidad. Cuanto más arriba estés cuando llegue la oportunidad, mejor", argumenta.

RUMBA PSICODÉLICA

Se muestra orgulloso de todo lo conseguido, en cualquier caso, así como de no estar "encasillados" en ningún género concreto. "Ni somos comerciales, ni somos indies. Para nosotros eso es bueno porque no nos gusta que nos etiqueten. No hacemos una música concreta, aunque igual desde el punto de vista de la difusión no nos ha favorecido", apunta.

Aunque huyan de las etiquetas, sí que han aceptado el término 'rumba psicodélica' como una forma de definir su sonido, aunque no salió de ellos: "Es un término que nos pusieron algún día y nos lo quedamos. Tenemos parte de eso pero no somos solo eso. Son etiquetas que te van poniendo por ahí y esta nos pareció curiosa y que sonaba bien".

Una vez aceptado esto, reitera que "posicionar a Tu Otra Bonita es dificilísimo" incluso para sus propios miembros. "Tenemos algo de pop y de indie, al final nos influye la música que escuchamos. También la rumba y el flamenco nos siguen influyendo, igual que el reggae, la música europea y la americana", señala.

Ante semejante arsenal de influencias diversificadas, explica Vallecillo que nunca van "predispuestos" a hacer algo en concreto, sino que dejan que "surja" según lo que les apetece en cada momento. "La libertad es nuestra premisa", subraya, aclarando después: "Dentro de que lo que hagas suene a Tu Otra Bonita y mantenga nuestra esencia".

Para terminar, vuelve a expresar su ilusión por el buen momento del grupo y remarca: "El éxito no es llegar a tres millones de seguidores, sino disfrutar de lo que vives día a día. Subirte al escenario y que la gente lo flipe contigo. Poder disfrutar de momentos musicales con gente a la que admiras como Juanito Makandé, Miguel Campello o Rozalén".

"Ese es el éxito en la música y en la vida, te dediques a lo que te dediques", apostilla, para aún rematar: "El éxito es tener muchas experiencias, estar con mucha gente y disfrutar. Y si podemos ser número 1 alguna vez, bienvenido sea, porque eso te dará otro camino, conocerás a otra gente y vivirás otro tipo de experiencias. Pero no por el éxito de ser rico y famoso, eso es bastante utópico. Y ese tipo de éxito ha matado a muchos, tanto como artistas y como personas".