Pearl Jam editarán por primera vez en vinilo su MTV Unplugged de 1992

Con motivo de la celebración el próximo 29 de noviembre del Black Friday, muchos serán los artículos de todo tipo que se lancen en oferta o promoción en todo el mundo.

A este señalado día para el consumo, que inaugura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, se ha sumado ya el resto del planeta y también la industria de la música, que aprovecha la fecha para hacer lanzamientos especiales.

Pues bien, a través de la web oficial del Record Store Day -día de las pequeñas tiendas de discos que se celebra en abril pero que también se apunta al Black Friday- se están confirmando todo tipo de lanzamientos limitados y especiales.

Uno especialmente destacado es la edición en vinilo por primera vez del MTV Unplugged que Pearl Jam grabaron en 1992 en Nueva York y que, desde entonces, ha corrido incesantemente entre los fans. Se emitió en mayo de aquel año, pero luego no tuvo recorrido comercial en vídeo.

Años más tarde, en 2009 Pearl Jam finalmente lo publicaron en DVD en la reedición de lujo de su disco de debut, Ten (1991), pero ahora por primera vez tendrá una edición en audio en vinilo con una tirada de 13.000 copias.

El repertodio del vinilo no incluye la actuación íntegra, pero sí las siguientes canciones: Oceans, State Of Love And Trust, Alive, Black, Jeremy, Even Flow y Porch.