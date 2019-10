Los Punsetes: "Retratamos lo que vemos a bofetadas"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

'Vas hablando mal de mí', 'Idiota', 'Una persona sospechosa' o 'Ella nunca me aceptó en Facebook' son algunas de las nuevas canciones de Los Punsetes con las que, otra vez, nos meten el dedito en el ojo para que dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y veamos la viga en el nuestro.

"Algo nihilistas somos, seguramente. Bastante anarquistas en espíritu, algunos por lo menos. Pero no sé si lo de sociólogos se nos queda un poco grande", apunta divertido a Europa Press el guitarrista Jorge García (Madrid, 1978).

Resta así importancia el 'punsete' al poder que él y sus compañeros tienen como retratistas sociales de lo que acontece a nuestro alrededor, aunque concede: "Retratamos lo que vemos pero un poco a bofetadas. Lo de sociólogos es mucho que decir".

Sea como fuere, este viernes 4 de octubre llega 'Aniquilación' (Mushroom Pillow, 2019), sexto disco del grupo madrileño, que se abre con una canción titulada 'Seres humanos' y que sugiere una crítica velada del quinteto contra todos nosotros y ellos incluidos.

"Cada uno que se lo aplique", bromea García, quien acto seguido plantea que tampoco pretende ser una sentencia: "Queremos dejar como siempre las cosas un poquito abiertas y que cada uno lo haga suyo. Cada cual que aniquile a quien quiera o que se aniquile a sí mismo".

Y aún apostilla: "Cuando eres un poco más joven, las canciones son más de observación de las cosas que ves. Cuando eres más mayor, las canciones empiezan a mirar más hacia dentro. Es la observación interior de las cosas generalmente chungas que vas acumulando dentro".

Tan al interior miran Los Punsetes que en 'Oro' confiesan que sus canciones 'son una mierda' y desean que 'ojalá se pierdan en la cara oculta del paisaje lunar'. Y admite entre risas el guitarrista que esto se debe a que tras quince años de carrera musical "te empiezas a ver rodeado de chavales y piensas que igual estás perdiendo tu toque".

"No es increíble que llevemos quince años, pero sí difícil", profundiza, al tiempo que lamenta que muchos de los grupos que empezaron con ellos ya no existan: "De los de nuestra generación no queda nadie salvo Triángulo de Amor Bizarro o Joe Crepúsculo, que ya es una variación del grupo original".

"Seguimos aquí porque somos pesadísimos", sentencia el guitarrista, aceptando que su personalidad como banda algo tiene que ver también: "Por una parte no somos como los demás, pero por otra sí, porque de eso nadie se libra".

Más allá de esta reflexión y asegurando que es "pretencioso" para él pensar que alguna canción de Los Punsetes pueda ser generacional, sí que señala que tienen "unas cuantas que, sí hombre, son perdurables". "Pero igual dentro de diez años no se acuerda nadie", remacha.

ESTAR A LA ALTURA

Aceptando que tienen composiciones "perdurables", explica también García que con cada nuevo disco la premisa es "simplemente hacer canciones buenas". "Siempre está la presión interna de por lo menos tratar de estar a la altura de ti mismo, aunque nunca sabes si lo estás consiguiendo", asegura.

"En el local somos bastante agresivos con nosotros mismos. Eso está guay porque cuando no es uno es otro. Entonces es fácil que no bajemos la guardia, siempre hay alguien que llega y dice que algo es una mierda. Eso de 'dale una vuelta', que es una frase muy jodida", destaca entre risas.

"Luego las letras salen así porque nosotros somos así", remarca, para detallar que para 'Aniquilación' si buscaron más apertura y variedad estilística: "Tiene sus momentos punkies a saco, un par de canciones poperas, otras más abstractas. Hubo un pequeño plan al principio para hacerlo más variado que los dos anteriores y en ese sentido estamos contentos. Esa parte ha salido bien".

Con el disco ya en la calle, los planes de Los Punsetes pasan por presentarlo en directo que tiene ya muchas fechas y a la que pronto se sumarán aún más. Estas buenas perspectivas llevan al guitarrista a señalar que este es "un buen momento para tocar en directo" para todos en general.

"Parece que la gente está un poco más motivada para ir a conciertos. Hace cuatro o cinco años la peña estaba yendo a saco a festivales pero no tanto a las salas, pero yo diría que por lo menos aquí en Madrid eso sí está pasando ya. Te puedes quedar sin entradas para cualquier concierto si no estás atento", reflexiona.

Esta gira de presentación propiamente dicha arrancará el 18 de octubre en Zaragoza y pasará después, en un primer tramo, por Barcelona, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Murcia, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, León, Valladolid, Madrid (10 de enero de 2020 en La Riviera con Inverfest), Córdoba, Granada, A Coruña y Vigo (15 de febrero).

Un horizonte interesante que lleva a García a reflexionar sobre la idea del éxito que puede tener el grupo: "Siempre hemos dicho ya veremos si sacamos otro disco y ya está. Nunca nos hemos planteado metas a largo plazo más allá de hacer discos que estén bien y llegar con cada disco a más gente para que nos vaya un poquito mejor. Tener objetivos que no puedes controlar es un buen camino para acabar frustrado".

Para terminar, afirma que le "toca muchos los huevos" que se vea a Los Punsetes como un grupo solo divertido, pues esa es "la primera capa". "Si escuchas todas las canciones, encontrarás más matices", subraya, lamentando que "la gente se queda con lo que se queda".

"También pasa que hay gente con más interés en las cosas y gente que no atiende tanto. Esa sensación está ahí pero creo que con el tiempo se va diluyendo un pelín... Aunque entiendo que quizás tampoco estemos haciendo muchísimo por cambiar eso", concluye con sorna.