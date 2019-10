Rosalía, Halsey, Becky G, Akon, Ava Max y Mabel actuarán en los MTV EMAs Sevilla 2019

456896.1.644.368.20191015121209

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MTV desvela las primeras actuaciones confirmadas de los MTV EMAs Sevilla 2019. Rosalía, Halsey, Becky G -que además presentará la gala-, Akon, Ava Max y Mabel son los primeros nombres confirmados de esta gran celebración global de la música y la cultura pop que podrá verse en MTV España en directo el domingo 3 de noviembre a partir de las 20:00 horas desde FIBES - Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Rosalía vuelve a subirse al escenario de los EMA además de contar con cuatro nominaciones a "Mejor vídeo", "Mejor colaboración", "Mejor look" y "Mejor push". Su actuación en estos MTV EMAs en Sevilla reafirma una vez más su rápido ascenso al éxito global tras hacerse recientemente con sus dos primeros premios MTV VMA y el lanzamiento de sus temas: "Yo x Ti, Tu x Mi" con Ozuna y uno de los éxitos del verano "Con Altura" con J Balvin ft. El Guincho.

Halsey también regresa con tres nominaciones en las categoriás de "Mejor colaboración", "Mejor artista pop" y "Mejor look". El anuncio de la actuación de Halsey en los MTV EMAs llega justo después del lanzamiento de su nuevo single "Graveyard" que forma parte de su nuevo album Manic que se presentará el 17 de enero del 2020 de la mano de Capitol Records.

Y en estos MTV EMAs 2019 debutarán sobre el escenario Ava Max, Mabel y Becky G. Esta última, será también la presentadora de MTV EMAs Sevilla 2019 y actuará para sus fans de todo el mundo justo después del lanzamiento de su esperado primer álbum 'Mala Santa'.

Akon se subirá al escenario con Becky G para interpretar "Como no", tema que forma parte de su primer álbum en español "El Negreeto", álbum con el que ha alcanzado el número 1 de las listas de éxitos latinas. La actuación de Ava Max en estos MTV EMAs llega justo después del estreno en MTV de su vídeo "Torn", su último single dance-pop. La cantante del pop británico Mabel se subirá al escenario para interpretar su éxito global "Don't call me up", de su álbum de estudio "High Expectations".

Además, tal y como MTV anunció ayer, la icónica banda de rock Green Day actuará en la espectacular Plaza de España como parte de MTV World Stage Sevilla, que tendrá lugar el 2 de noviembre, un día antes de la gala de entrega de premios.

Las votaciones están disponibles en mtvema.com hasta el 2 de noviembre a las 11:59 horas.