Rosalía, primer gran nombre de un Mad Cool que espera a la mitad de público que en 2018

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mad Cool Festival 2019 arranca este miércoles 10 de julio con la Welcome Party encabezada por Rosalía, Bring me the Horizon, Lykke Li, Metronomy y The Cat Empire, y proseguirá despés hasta el sábado 13 de julio.

En las siguientes jornadas actuarán, entre otros muchos, The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, The National, Ms Lauryn Hill, Noel Gallagher, Iggy Pop, The Chemical Brothers, The Hives, Vetusta Morla o Greta Van Fleet.

Cuatro días de música en total para la cuarta edición del festival madrileño, la segunda en el recinto de IFEMA-Valdebebas, que espera recibir a 25.000 personas en la fiesta de bienvenida y después a 40.000 por cada uno de los siguientes días.

Es decir, para 2019 la previsión es de 145.000 asistentes en cuatro jornadas, mientras que en 2018 la cifra llegó hasta 240.000 en tres -el año pasado congregaron 80.000 en cada una de las tres jornadas y no hubo esta Welcome Party-.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD

El plan de seguridad y movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Madrid cuenta con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal que velará por satisfacer las necesidades en materia de circulación y seguridad. Así, se registrarán restricciones de circulación y aparcamiento en los accesos al recinto, al que se aconseja acudir con al menos dos horas de antelación.

Las novedades más destacadas en cuanto a movilidad son que este año la línea 8 de Metro no abre durante toda la noche, así como que los asistentes tampoco dispondrán de párking en IFEMA -habrá solo para los que tengan entradas VIP-.

Sí se mantienen las lanzaderas de autobuses -no en la jornada de este miércoles-, que en esta edición serán gratuitas en lugar de costar 3 euros, si bien solo enlazarán al festival con Plaza de Castilla -eliminándose así la ruta que iba hasta Colón en 2018-.

Por todo ello, el festival anima a acudir en transporte público y usar los servios de Taxi y VTC, que tendrán sus zonas claramente delimitadas.

Por otro lado, habrá un Punto Violeta junto al stand del Ayuntamiento de Madrid- donde se sensibiliza al público y se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es por lo tanto concienciar, prevenir y conseguir que todos podamos disfrutar del Festival bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y humillación machista.

Las instituciones patrocinadoras de Mad Cool Festival, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, desarrollarán, durante el transcurso del Festival, distintas acciones y experiencias para dar a conocer su oferta turística al espectador de Mad Cool.

Mad Cool Festival contará, como en ediciones anteriores, con un espacio dedicado al Market, un ámbito donde se puede adquirir desde un pareo y unas gafas para protegerse del sol hasta una oferta de viajes para sus vacaciones a término del festival. Si quieres conocer en detalle la oferta del Market pincha aquí.

Por último, Mad Cool Festival 2019 cuenta con una variada oferta gastronómica: 11 food truks y 16 stands de restauración de comida internacional y opciones para todos los gustos, comida bio, vegetariana y vegana En todos los establecimientos, se proporcionará información sobre los alérgenos de sus platos, presencia de trazas, lácteos o gluten.