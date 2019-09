System of a Down harán gira europea en 2020

MADRID, 17 Sep. (EDIZIONES) -

Han transcurrido ya catorce años desde que System of a Down hicieran el doble lanzamiento de 'Hypnotize' y 'Mezmerice'. Y desde entonces, sus millones de fans no cesan de reclamar nuevas canciones.

Sin embargo, eso ni ha ocurrido ni tiene pinta de que vaya a ocurrir aunque, al menos, queda el consuelo de que la banda sale de gira recurrentemente. Como ocurriera en 2017, cuando fueron parte del cartel del Download Festival Madrid.

Pues bien, ahora el grupo estadounidense anuncia su regreso a los escenarios europeos en la temporada festivalera del próximo verano de 2020. Por ahora con tres fechas, aunque habrá más.

"Estamos emocionados de anunciar el primero de muchos espectáculos en Europa el año que viene. El primero es nuestro regreso a Finlandia en Provinssi en junio", apunta la banda en un primer mensaje.

Horas después, System of a Down ha anunciado también su regreso a Alemania para actuar en los festivales Rock am Ring y Rock im Park los días 5 y 7 de junio.

A tenor de las fechas ya confirmadas, no es en absoluto una locura esperar el regreso de Serj Tankian y compañía a alguno de los potentes festivales de metal y rock duro que tenemos en España.