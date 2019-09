Tucho doma a los 'Coyotes' en el elegante y estimulante nuevo adelanto de su álbum de debut

MADRID, 12 Sep. (EDIZIONES) -

Tras realizar dos giras por Estados Unidos en solitario, Toño Villar, Tucho, excantante de Lex Makoto, decidió encerrarse en los madrileños Metropol Studios el pasado mes de diciembre para dar forma a su primer disco en solitario.

Y lo hizo arropado por músicos como Daniel García Diego (piano), Manu Perrino (guitarra), Dani Patillas (bajo), Gorka Ruiz (batería) y Cris Méndez y Laura Rubio (coros), bajo la atenta y cuidada producción de Toni Brunet (Coque Malla, Carmen Boza).

El próximo 27 de septiembre verá la luz el resultado. Un disco muy personal en el que Tucho nos cuenta en forma de canciones sus propias vivencias de los últimos años "con el corazón y las entrañas en la mano".

Son canciones tocadas con mimo y soltura (la grabación del disco ha sido en directo), dotando a cada pasaje, según convenga, de dinámicas crecientes y decrecientes, de sutileza y pliegues rugosos, de lirismo, carretera y porches de granja.

A modo de anticipo, presenta este jueves 'Coyotes', canción y videoclip que puedes degustar en exclusiva en Europa Press antes de que esté disponible este 13 de septiembre en todas las plataformas de streaming.

Una composición elegante, arenosa y estimulante de country rock en la que Tucho nos anima a mantenernos en pie frente a las adversidades de la vida y a no dejarnos atrapar por esos coyotes que están siempre al acecho para pegarnos un mordisco en cuanto bajemos la guardia.

"Esta canción está escrita en un momento de mi vida en el que nada parecía salir bien, en el que había 'Coyotes' demasiado cerca... Creo que la vida es una lucha continua, y que siempre habrá gente que te lo pondrá difícil", plantea Tucho.

Y aún añade: "Siempre habrá gente que no creerá en ti y aunque nos cueste respirar, tenemos que buscar ese fuego que arde en nuestro interior y decir '¡Eh! No vas a poder conmigo, no lo vas a apagar, voy a mantenerme en pie'".

El videoclip de 'Coyotes' cuenta con dirección, realización y edición de Álex Zúñiga, quien también ejerce de operador de cámara junto a Gabo Boza. Los actores son Gorka Moreno, Airún Oliveros, Raúl de la Torre, Dyrion Triay, Ariadne Serrano y Mario Velasco. De la postproducción se ha encargado Hernán Ruíz.

Tucho presentará su debut en solitario en directo durante los próximos meses, con fechas confirmadas por ahora en Salamanca (25 de octubre, Irish Rover) y Madrid (26 de octubre, Siroco). Las entradas se pueden comprar en Wegow.