U2 reedita en vinilo su primer lanzamiento por su 40 aniversario

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Three' fue la primera publicación de U2, un EP con tres canciones grabado y puesto a la venta el 26 de septiembre de 1979. Fue producido por el grupo junto a Chas de Whalley y sólo estuvo disponible en Irlanda durante la época de su lanzamiento.

Es, por tanto, una vieja joya que este año va a volver a estar en las tiendas en vinilo por su cuarenta aniversario con motivo del Black Friday. El EP incluye las primeras versiones de 'Out of Control', 'Stories for Boys' y 'Boy/Girl', que ahora serán convenientemente remezcladas.

El Black Friday se celebra el 29 de noviembre e inaugura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos -algo ya extendido por el mundo-. Por este motivo, hay gran cantidad de artículos en oferta o en rebajas.

En la música, esto se traduce a una gran cantidad de lanzamientos especiales para celebrar la fecha dentro del paraguas del Record Store Day -día de las pequeñas tiendas de discos que se celebra en abril pero que también se apunta al Black Friday-.

El relanzamiento de 'U2-Three' es uno de estos lanzamientos, dirigidos principalmente a coleccionistas y que solo estará disponible en las tiendas de discos locales, nada de grandes almacenes.

Según apunta la web del Record Store Day y recoge Europa Press, se trata de una edición numerada y limitada a 7.000 copias, si bien en la carátula del disco con los colores irlandeses se indica que serán 17.000 unidades.