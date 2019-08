VÍDEO: Jack Black visita el estudio de Jack White para grabar una "colaboración legendaria"

MADRID, 12 Ago. (EDIZIONES) -

Tenacious D, el grupo integrado por Jack Black y Kyle Gass, ha visitado el estudio casero de Jack White para grabar al fin una canción conjunta.

El propio Black asegura en un vídeo titulado muy apropiadamente Jack Gray y que retrata el encuentro de los músicos, que se trata de una "colaboración legendaria".

Días atrás Jack Black anunció en un concierto que habían grabado este tema con Jack White, algo que ha sido largamente reclamado por los fans, siempre divertidos por la contraposición de sus apellidos.

En el vídeo publicado por Tenacious D, que muestra cómo es la vida en la carretera del dúo, puede verse a los músicos encontrándose con Jack White en Third Man Records HQ antes de visitar su estudio en su casa.

"No me di cuenta, pero en realidad no son muy buenos chicos; en realidad son realmente malos", bromea Jack White hablando a la cámara sobre sus visitantes.

En otro momento, Jack White desvela: "Nos dirigimos a la casa de Jack White para grabar un single. Gass y yo hemos estado trabajando en un tema, que no está acabado, pero creo que Jack White nos va a ayudar a finquitarlo. Esta es una colaboración legendaria".

Lamentablemente, en el vídeo no se ve nada de la sesión de grabación, si bien Black describe la canción como "mágica" y confirma que fue grabada en una cinta analógica de ocho pistas.