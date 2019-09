El Visor Fest de Benidorm anuncia su cancelación por inclemencias meteorológicas

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Visor Fest tenía prevista su segunda edición para este fin de semana en Benidorm (Alicante), pero la organización anuncia este jueves su cancelación por motivos climatológicos ante las malas previsiones.

"Reunidos los organismos públicos correspondientes y la organización de Visor Fest, lamentamos comunicaros que por inclemencias meteorológicas, nos vemos obligados a cancelar el Festival", apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Y aún añade: "Es una decisión muy dura y muy difícil, pero inevitable. Las fuertes lluvias imposibilitan el montaje y por encima de todo, con esta situación de alerta roja establecida por las autoridades, hay que salvaguardar la seguridad del público, de las bandas y de los trabajadores".

La organización devolverá el dinero de las entradas y los abonos próximamente, al tiempo que remarca: "Seguiremos apostando por este proyecto musical, tened por seguro que vamos a trabajar desde hoy, para dar lo mejor de nosotros y que la edición del 2020 sea impresionante".

La edición de este año del Visor Fest contaba con James, Happy Mondays, The House of Love, Nada Surf, Buffalo Tom, The Church, New Model Army y Surfin' Bichos.