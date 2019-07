4 de julio de 2019

La Real Academia de Bellas Artes realiza "una restauración abierta al público" de 'Susana y los viejos' de Rubens

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta la obra 'Susana y los viejos' de Pedro Pablo Rubens, en "una restauración abierta para que el público pueda acercarse al trabajo artístico y admirar esta obra y sus colores en todo su esplendor", según ha dicho el director del museo, Jose María Luzón.

El académico delegado ha indicado que la restauración ha superado la primera fase que "ha sido realizada completamente desde la pared", sin bajar la pieza y con unos andamios, y que "ya se pueden empezar a admirar sus colores originales". De la misma manera se llevará a cabo la segunda fase del proceso "cuando se gire la pintura y se pueda apreciar su reverso en unas semanas, para que la gente vea todo lo que se pueda ver", como ha dicho el director.

"Esta que es la primera pintura que compró la institución en 1778 y una de las diez obras más relevantes de la academia, por lo que para nosotros es muy importante que se vea y que esté en óptimas condiciones para ser transportada a otras exposiciones en Europa", ha señalado sobre la obra que "hasta el momento no ha sido descolgada".

Al respecto, ha explicado que 'Susana y los viejos' está hecha "en cuatro tablas enormemente pesadas, lo que hace que sea difícil su traslado". Es por esto que su intensión es que el proceso de restauración se realice en un espacio participativo "sin descolgar la pintura, con las restauradoras sobre un andamio, manteniendo un diálogo con el público".

Luzón ha indicado que, hasta el momento, la academia tiene un estudio "profundo", que les ha permitido "limpiar el cuadro que no había sido tocado desde 2017", y de esta forma "utilizar radiografías para quitar las capas de suciedad depositada y la contaminación".

En relación a este asunto, la conservadora y restauradora Silvia Viana, encargada del proceso de recuperación junto a su homóloga Judith Gasca, ha subrayado que "los trabajos se están realizando de manera profunda" y han tenido que "quitar los barnices oxidados, los matices amarillentos e intervenir los marcos para eliminar las capas superpuestas en el oro del marco".

"Hemos descubierto que el marco es una talla de flores y no una superposición, mientras que en la pintura se observan las uniones abiertas del movimiento de la madera y hemos descubierto unas capas repintadas", ha dicho sobre la obra que, según afirma, pudo haber sufrido una primera intervención a finales del siglo XIX y principios del XX.

La experta también ha destacado que la academia conserva "muy bien sus pinturas" y que el trabajo más fuerte "está relacionado a la investigación científica y el análisis químico". Posteriormente, "se descolgará el cuadro y se procederá a la consolidación del trabajo realizado y a la aplicación de una protección", como ha señalado Viana.

Esta segunda fase de la restauración se llevará a cabo "en unas semanas", aunque no han dado detalles sobre la fecha.

EL DETALLE DE UNA VIOLACIÓN

En relación al tema del fresco, Luzón ha explicado que se trata de "un desnudo justificado" y que para el momento "fue muy aceptado en comparación con otros desnudos que eran un escándalo".

En este sentido, ha señalado que Rubens pone como protagonista a una modelo que ya había retratado para "pintar la historia de Susana y de los ancianos que intentaron violarla" que se recoge del capítulo XIII del libro del profeta Daniel. "Es una historia que le permitía a Rubens pintar un desnudo, porque era era un tema bíblico", ha dicho sobre el fresco que fue pintado en la etapa italiana del artista español, antes de que cumpliera 30 años.

En la historia, dos ancianos del Consejo de Venecia intentan violar a una joven casada que es acusada por ellos de adulterio, mientras esta se baña desnuda. Tras este intento, los hombres terminan lapidados y no ella. "Se trata de un tema muy retratado por los pintores del norte de Europa", ha agregado el director del museo, quien ha destacado "el movimiento extraordinario hacia un lado y el dinamismo pictórico" del autor.

UNA DONACIÓN DE 10.000 EUROS

'Susana y los viejos' ha comenzado su proceso de restauración gracias a una donación de 10.000 euros recaudados en la gala de entrega de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo, organizada por la Fundación Callia, que se celebró el pasado febrero en el Teatro Real de Madrid, y que reunió a numerosos mecenas nacionales e internacionales.

"Con esta donación y con otras actividades hemos querido animar y transmitir a la sociedad española que se apoye el arte, promover el mecenazgo que se hace aquí y en el mundo entero, porque si es cierto que estamos por debajo de los referentes anglosajones en este asunto", ha apostillado la presidenta de la organización, Carmen Reviriego.

Al respecto ha indicado que en "España es necesario un cambio de pensamiento, que está sucediendo pero no lo suficiente". "No va a cambiar si cada uno no siente el patrimonio cultural como suyo. Los mecenas de España no exportan talento sino que consumen historia porque no hay mecenas que hagan de puente entre los grandes artistas y los grandes museos, hace falta un sistema para construir un circulo", ha añadido la experta que ha aprovechado la ocasión para presentar su libro 'La suerte de dar' (Plataforma Editorial), sobre mecenazgo.

Por su parte, Luzón ha coincido con Reviriego en que "la única forma de que esto cambie es que la sociedad participe de manera activa". "Es por esto que hemos decidido abrir al público los trabajos que hacemos en la academia, porque esta institución es garante de la historia y del arte, y es pública, de todos", ha agregado.

El director del museo ha indicado que el proyecto de restauración también cuenta con el programa Second Canvas que permitirá al público "ver la obra en detalle y en 'superalta' resolución", así como acceder a la explicación completa de la obra y crear un archivo sobre este estudio. Al mismo tiempo, Luzón espera que "muy pronto la obra pueda girar y salir de España".