23 de julio de 2019

El Reina Sofía presenta 'lindalocaviejabruja', una exposición sobre la "historia fragmentada y dolorosa de la mujer"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El museo Reina Sofía expone desde este martes 23 de julio al 2 marzo de 2020, 'lindalocaviejabruja', una exposición de la artista hispano-brasileña Sara Ramo sobre la "historia fragmentada y dolorosa de la mujer", según ha señalado en rueda de prensa la autora.

En este sentido, Ramo ha explicado que la muestra "parte de la idea de que la mujer no existe, muy criticada por las feministas". "Esto tiene que ver con que la mujer no tiene su propio lugar, no existe nada que la complete como sujeto y ha sido siempre la esclava, pues yo pienso que esa mujer va a venir, la conoceremos, pero fragmentada", ha dicho sobre la exposición que se puede ver en el Espacio 1 y en la Sala de Protocolo del edificio Sabatini de la pinacoteca.

Así, 'lindalocaviejabruja' repasa de manera "circular" y no cronológica, "la historia del feminismo y los atributos que acompañan a todas las mujeres", a través de diferentes formatos como el vídeo, la instalación, la escultura y el 'collage', como ha indicado Ramo.

"Son los estadios por los que pasa una mujer, es decir, podía haber añadido 'muerta' o 'puta', pero imaginé cuatro palabras por las que pasan todas las mujeres, palabras que nos acompañan. Por ejemplo, el ser 'linda' es la objetivación de la mujer; en seguida que decimos algo somos 'locas'; y luego está la palabra 'vieja', cuando se eliminan esos elementos reproductivos que nos caracterizan", ha subrayado Ramo. La artista ha hecho especial énfasis en la característica 'bruja' y ha dicho que esto es "vivir el genocidio que sufrieron las mujeres con la caza de brujas" en el siglo XV.

Ramo ha explicado que para la exposición ha tomado en cuenta los estudios sobre "la relación de la caza de brujas con el patriarcado y capitalismo", hechos por la escritora y activista Silvia Federici y por la artista y crítica de arte Júlia Rebouças.

De este modo, la muestra comprende dos espacios: en el primero, se proyecta el vídeo 'una y otra vez' que presenta un espectáculo de 'títeres de cachiporra' en el que el telón se eleva hasta la mitad para permitir que el espectador observe lo que sucede de la mitad para abajo. En este, se puede observar personajes como una bruja que evoca una hoguera o un hombre golpeando a una mujer con un bate de madera al estilo del clásico 'Punch & Judy' del teatro de cachiporra inglés.

En el segundo espacio, la artista ha intervenido el mobiliario de la Sala de Protocolos del museo con objetos como dulces, lápices labiales, ropa, vasijas, hilos, entre otros; así como con pequeñas esculturas y superposiciones, para lo cual utiliza elementos reciclados.

UNA EXPERIENCIA SENSORIAL

"Sea didáctico o no, o político o no, creo que este no es un trabajo solo para intelectuales, sino que tiene algo de democrático porque puedes verlo sin saber nada de arte ni tener referencias sobre el feminismo, de modo que el objetivo es que se perciba sensorialmente", ha apostillado la artista sobre la muestra que forma parte del programa 'Fisuras' del Reina Sofía, y que ha sido desarrollada en el propio museo.

Al respecto, el director de la pinacoteca, Manuel Borja-Villel, ha señalado que se trata de un "espacio abierto, de libertad y experimentación" en el que se ha conseguido una muestra "que no es descriptiva ni anecdótica".

"Es interesante porque pone en el centro del análisis a la mujer como objeto de un sistema capitalista y patriarcal, por eso vemos que hay fragmentos asociados a los cuentos de brujas que nos atraen y dan miedo, pero con los que no hay una reconciliación", ha agregado.

Borja-Villel ha destacado que el trabajo de Ramo "es especial porque usa el espacio de forma fragmentada". "Transforma el teatro de la cachiporra, rompe su estructura narrativa, y lleva su trabajo hasta lo subterráneo, de forma que irrumpe en nuestra percepción de lo cotidiano sobre la mujer", ha añadido.