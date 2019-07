12 de julio de 2019

Abrines regresa al Barça y firma hasta 2021

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Álex Abrines regresa al Barça, después de tres temporadas en la NBA, y firmará un nuevo contrato como blaugrana para las dos próximas campañas con la opción de ampliar el vínculo hasta 2022.

"Abrines vuelve al Palau Blaugrana. El escolta balear ha llegado a un acuerdo para las dos próximas temporadas, con una tercera opcional, con el Barça para volver a la que fue su casa del 2012 al 2016", apuntó el club blaugrana en un comunicado.

Tras una última temporada complicada, en la que fue cortado por los Oklahoma City Thunder y en la que él mismo confirmó haber vivido una "pesadilla" a nivel mental, Abrines se sinceró y en un vídeo en sus redes confirmó que estaba listo para volver a las pistas.

"Me he armado de valor para acabar con esta pesadilla, y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar una y mil horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Àlex. Gracias por estar ahí siempre esperando", comentó en ese vídeo el pasado 3 de julio.

Volverá a las pistas y a sentirse jugador en el Palau Blaugrana, donde destacó en su primera etapa como barcelonista y donde espera relanzar su carrera. Su primera toma de contacto será este lunes, a las 19.00 horas, en su presentación oficial.

El internacional español, que deberá coger ritmo físico y de equipo al estar los últimos meses fuera de las canchas, se marchó en verano de 2016 a la NBA para probar fortuna con los Thunder, con quien ha disputado un total de 174 partidos con una media de 5,3 puntos (37% de acierto en triples) y 16 minutos por duelo.

Abrines llegó a Barcelona en verano de 2012 procedente de Unicaja y jugó cuatro temporadas a las órdenes de Xavi Pascual. Disputó un total de 255 partidos en todas las competiciones y ganó tres títulos: Copa del Rey (2013), Liga ACB (2014) y Supercopa (2015).

En su primera etapa como azulgrana, además, fue elegido como el mejor jugador joven de la Euroliga (Rising Star) de la temporada 2015-16, cuando tenía 22 años.

La llegada de Abrines cierra la plantilla del Barça para esta temporada, la segunda completa con Svetislav Pesic --renovado para dos temporadas-- en el banquillo, como confirmó el manager de la sección, Nacho Rodríguez.

Los fichajes de Nikola Mirotic, Cory Higgins y Brandon Davies, más el de Abrines, hacen del Barça un candidato a ganar todos los títulos, ya que han renovado a Thomas Heurtel, Víctor Claver y Adam Hanga, además de la continuidad de Ante Tomic, Kevin Pagnos o Pau Ribas.