25 de julio de 2019

Alocén: "La apuesta del Real Madrid significa mucho para mí"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven jugador zaragozano Carlos Alocén se mostró "muy agradecido" al Real Madrid por haberle fichado, "una apuesta" que "significa mucho" en su carrera profesional y agradeció sobremanera que los merengues le hayan dejado cedido una temporada más en el Basket Zaragoza.

"Estoy muy agradecido al Real Madrid por la oportunidad que me da para seguir creciendo y dando pasos hacia delante. Que apueste por mí de esta manera, significa mucho. Voy a intentar seguir dando pasitos hacia delante y poder estar con ellos en un futuro en la primer plantilla", dijo el base de 18 años en la I Gala de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Jugar con el primer equipo del Madrid sería un paso muy importante en mi carrera. Quiero dar las gracias también al Basket Zaragoza por dejarme ser el capitán de este equipo y liderarlo de la mejor manera posible. Para mí también era importante seguir jugando en mi casa, en mi ciudad y ellos también han puesto todo de su parte para que esto fuera así", desveló.

"Es realmente bonito jugar con la que es mi gente y me siento muy idfentificado con mi equipo", añadió Alocén, que fue premiado con el galardón de "Mejor Jugador Joven".

"Estoy muy contento porque es un premio muy grande. Es la primera gala que se hace con este impacto pero me alegra mucho que hayan pensado en mí. Esto es un pasito más y me sirve como peldaño para seguir creciendo. Muy agradecido de lo que me está pasando", finalizó.