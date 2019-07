15 de julio de 2019

Colom: "Será un orgullo jugar para La Fonteta"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base del Valencia Basket Joaquim 'Quino' Colom ha reconocido que tenía "muchas ganas de volver a España", después de cuatro temporadas fuera y una última campaña en el Bahcesehir turco, y ha afirmado que será "un orgullo jugar para La Fonteta".

"Estoy muy contento e ilusionado de formar parte de un gran club como Valencia Basket, de formar parte de la Familia Taronja, un orgullo y con muchísimas ganas de afrontar la temporada que nos viene por delante. Contento de formar parte de un club que siempre compite, que siempre es tan duro de jugar contra ellos, y un orgullo jugar para la Fonteta. Esperemos que sea un gran año para todos", señaló en declaraciones a los medios del club valenciano.

Además, el internacional español confesó que está "contento" con poder volver a la Liga Endesa. "Hace ya cuatro años que me fui y creo que ha sido una experiencia muy buena para mi carrera y para mi vida en general, pero es verdad que tenía muchas ganas de volver a España, de jugar en la Liga Endesa, de estar cerca de familia y amigos, y qué mejor que de la mano de Valencia Basket", indicó.

Sobre la entidad taronja, aseguró que es "uno de los mejores clubes de España". "Esto lo sabe todo el mundo, y he compartido vestuario con muchos jugadores que han estado allí, varios de la plantilla actual, y todo el mundo habla maravillas del club. Cuando todo el mundo habla bien es que las cosas se hacen bien, así que con muchas ganas de descubrirlo en primera persona. Es un club que cuando jugabas contra ellos costaba siempre mucho, muy competitivos, siempre luchando por lo más alto y espero que este año sea más de lo mismo", apuntó.

Así, afronta su nueva etapa "con muchas ganas y mucha ilusión". "Todos sabemos que la Liga Endesa es la mejor liga de Europa, que te exige mucho, y esta Euroliga, con el nuevo formato, puede ser la más competitiva que ha habido en toda la historia, al menos en los últimos años, así que es un reto, un desafío muy grande y queremos demostrarlo en la pista. Se podrán ver muy bueno partidos y con ganas de sentir el factor Fonteta, siempre ha sido muy difícil jugar allí como visitante", manifestó.

Por otra parte, Colom reconoció que le gusta que el equipo mantenga "la base del año pasado y de otros años". "Tienen una forma de jugar que creo que me puede ir muy bien, con buenos jugadores en ataque a los que creo que les puedo ayudar generándoles ventajas a partir del 'pick and roll' o del uno contra uno. Es un equipo que se pasa muy bien la pelota, yo creo que eso me beneficia, jugadores que leen bien el juego y esto para un base es bueno", expresó.

"Una de mis especialidades es el 'pick and roll', para a partir de ahí crear. Es un equipo con buenos jugadores de 'roll', de 'pop', gente que sabe tirar, penetrar, muy completo, y a esto me puedo adaptar. En defensa se ve que tienen las reglas bastante claras y ahí poner la mayor intensidad posible y la inteligencia para poder ayudar al equipo", añadió.

Por último, se mostró muy ilusionado con su inclusión en la primera lista de 16 jugadores de la selección española para el Mundial de China. "Creo que va a ser el verano más ilusionante e importante de mi carrera, jugar un Mundial es un sueño para cualquier jugador, y más si lo puedes hacer con la selección española, que se ha demostrado ser una de las mejores del mundo. Entrenando todo el verano, poniéndome a tope para poder entrar en esa lista, llegar a China y conseguir una medalla, sabiendo de la dificultad que esto conlleva", concluyó.