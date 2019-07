4 de julio de 2019

Davies: “Quiero ser parte de las grandes cosas que Jasikevicius vivió en el Barça"

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Barça de baloncesto Brandon Davies ha asegurado este jueves en su presentación que su anterior técnico en el Zalgiris Kaunas, el exblaugrana Sarunas Jasikevicius, fue una influencia positiva para decantarse por la oferta culé y firmar para dos temporadas, en las que confía en vivir las "grandes cosas" que el lituano vivió como jugador en el Palau Blaugrana.

"Sí, tengo una gran relación con el 'coach' Jasikevicius, hemos hablado mucho del Barcelona. Me ha hablado de los momentos mágicos que vivió aquí, influyó en mi decisión. Quiero ser parte de las grandes cosas que él vivió aquí", aseguró en rueda de prensa.

Por ello está "muy emocionado e ilusionado" de llegar a Barcelona. "Se ve en mi sonrisa. Tengo ganas de que empiece la temporada y volver aquí a trabajar, quiero dar las gracias a todos los que han hecho esto posible, quiero poder ayudar al equipo a conseguir las máximas victorias", aportó.

"Había un par de sitios donde podía ir, pero el deseo mutuo. Quería venir y el Barcelona, en boca del manager de la sección, mostró su interés en mí. Creo que aquí puedo aportar cosas para conseguir objetivos, los mismos que quiere conseguir también el club", manifestó en este sentido.

Además, dejará un técnico al alza como es Jasikevicius para estar a las órdenes de un técnico consagrado, como Svetislav Pesic. "Es un gran entrenador, y creo que soy un jugador muy entrenable, que me dejo guiar. Me gusta aprender. No creo que sea duro para mí hacer lo que me pida el técnico. Tengo experiencias con entrenadores exigentes, puede ser un reto pero estoy listo para afrontarlo", se sinceró.

"No he hablado todavía con Pesic pero sé que tiene la misma visión que la directiva. La función en el equipo solo puedo decir que intentaré ser la mejor versión de mí y espero que el técnico sepa aprovechar mis aptitudes de la mejor manera para el equipo", añadió al respecto.

A nivel personal, aseguró que luchará por mejorarse día a día y poder estar de nuevo, como el año pasado, en el quinteto ideal de la Euroliga. "La verdad es que lo que me gusta y lo que enorgullece es ser mejor cada día, trabajar mucho en verano y durante la temporada para mejorar. Los premios que vengan, bienvenidos sean. Si estoy en mi mejor forma puedo ayudar más, quiero estar entre los mejores de Europa cada año y mejorar para empujarme a mí y al equipo", comentó.

"Todos somos conscientes de que se está intentando conseguir algo especial, no es un secreto que queremos luchar por todos los títulos, la Liga, la Euroliga y la Copa. Quiero intentar ganar lo máximo posible, sé que esta liga está a un nivel diferente y que conllevará trabajo pero estoy encantado con este reto", manifestó sobre el ambicioso nuevo proyecto del club, que ya ha fichado al alero del CSKA Moscú Cory Higgins.