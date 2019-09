17 de septiembre de 2019

Garbajosa: "Desconfiar de esta selección es una pequeña imprudencia"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha asegurado que esta selección se ha ganado "el derecho a creer" en ella, y que "desconfiar" es "una pequeña imprudencia", y ha llamado a ser "ambiciosos" en los próximos años y en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Este equipo no va a ganar siempre porque nadie gana siempre, pero se han ganado siempre el derecho a creer y confiar en ellos. Históricamente, al que desconfía, le dejan mal, es una pequeña imprudencia. Se dijo hace tiempo que cuando se acabase la generación de los juniors de oro no iba a haber nada; no hay ningún junior de oro y somos campeones del mundo", señaló en declaraciones a los medios antes de la cena de celebración en un restaurante de Madrid.

Además, resaltó que hay "signos para ser optimistas" de cara al futuro. "Es una burrada que un país de 45 millones de españoles y españolas sea tercero del mundo en femenino, primero del mundo en masculino, campeones de Europa... Es muy difícil de explicar. Hay mucho trabajo de mucha gente, de muchos clubes. Uno de los mayores orgullos es cómo la gente habla en reuniones internacionales del baloncesto español. Muchas veces caemos en los fatalismos, porque es muy nuestro, pero podemos estar orgullosos del baloncesto que tenemos", advirtió.

El máximo mandatario de la FEB explicó que este triunfo supone "un mensaje de presente y de futuro clarísimo". "Es la generación de la creencia, de la resiliencia, de en partidos que estaban prácticamente perdidos, apretar los dientes y quitarlos adelante", recordó, dando las gracias, además, a la afición. "Toda esa ilusión de la gente compensa el cansancio acumulado de estos días", expuso.

Por otra parte, no quiso hacer un pronóstico para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. "Seguimos soñando. ¿Vamos a ganar los Juegos? No lo puedo saber, es ponerle mucha presión al equipo. Pero que vamos a competir, seguro que sí, no tengo la menor duda. Marc y Rudy son un poquito más veteranos, pero el resto son jugadores que no llegan a la treintena. Tenemos presente, tenemos futuro. Disfrutémoslo y seamos ambiciosos", declaró.

Por último, Garbajosa tuvo unas palabras especiales para Víctor Claver, que ha cuajado un fantástico Mundial. "Con Víctor se ha sido muy injusto. En este campeonato por fin se le da valor a su trabajo. Es un tipo muy especial, que no tiene ningún problema en asumir una labor oscura, los compañeros adoramos jugar con él. Su trabajo a veces no luce tanto, pero es de esos jugadores claves en un equipo. Hemos compartido mucho juntos", concluyó.