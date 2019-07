25 de julio de 2019

Marc Gasol: "Que Pau esté al 100% es lo único que me importa"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot de la selección española Marc Gasol confió en que su hermano Pau se recupere bien físicamente, como único deseo para su etapa en Portland Trail Blazers, al tiempo que se mostró encantado de estar ya pensando en el Mundial 2019 aún con la sonrisa de su anillo en la NBA esta temporada.

"No he dejado de sonreír en más de 20 días, por todo lo que ha pasado y no solo este año. Estoy muy feliz", dijo en declaraciones a los medios este jueves, antes de la I Gala del Baloncesto Español, que se celebra en Madrid.

Marc aún saborea el anillo con los Toronto Raptors. "Lo disfruto en el día a día. Antes de conseguirlo no era consciente de lo difícil que era, vas minimizando retos pero ves lo que es la final, cómo es cada partido. Una vez que lo ganas te llena de una manera diferente que antes, habiendo ganado medallas de oro, el campeonato de la NBA es diferente", dijo.

Apenas una horas después de conocerse que Pau Gasol jugará en su sexto equipo en la NBA, a sus 39 años, Marc fue preguntado por su decisión. "Que recupere bien, que esté al 100%, que pueda ser el jugador que él es, es lo único que me importa. Que haga lo que él quiere hacer y cómo él lo quiere hacer", apuntó, pendiente nada más de que se recupere de la lesión que apenas le dejó jugar con Milwaukee Bucks.

Por otro lado, Marc se mostró impaciente por empezar la concentración para el Mundial de China que comienza el 31 de agosto. "La ambición es siempre la más alta. Es la forma de trabajar que tenemos. Es un Mundial muy igualado, con un bloque de ocho equipos que estaremos luchando por el mismo objetivo. Llegar bien físicamente. Jugamos para ganar pasándolo muy bien en el proceso", dijo.

"Tiempo no he tenido (de descanso), pero disfruto mucho del día a día. Con ganas de empezar a tocar la pelota mañana, son dos días y hay que disfrutarlo y me siento súper afortunado de estar aquí", añadió, antes de referirse al 20 aniversario del oro de España Sub-19 en el Mundial 1999. "Yo tuve la suerte de estar en Lisboa. Es una generación que marcó un antes y un después e hizo de lo imposible lo posible", finalizó.