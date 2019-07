Marc Gasol: "Si hubiera dependido de mí, no habría cambiado Memphis"

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pívot español de los Raptors, Marc Gasol, confesó que, si hubiera dependido de él la decisión de marcharse de Memphis a Toronto, "no" lo habría hecho, aunque se enorgulleció por lograr posteriormente el anillo de campeón de la NBA, y afirmó que "nadie" podrá ocupar las ausencias de su hermano Pau Gasol ni de Juan Carlos Navarro en el próximo Mundial de China.

"En la NBA éramos pocos los jugadores que no habíamos cambiado en muchos años y, si hubiera dependido de mí, no habría cambiado. Siempre pensé que podría revertir allí la situación y acercar al equipo a la cima más alta, pero gracias a Dios no me hicieron caso", indicó el menor de los Gasol en un acto en la Antigua Fábrica de Damm en Barcelona.

Marc Gasol no se esperaba ganar el título de campeón de la NBA. "Me siento bien por lo duro que ha sido. Me sorprendió lo duro que fue mental y físicamente. No te das cuenta de lo que pasa alrededor porque estás muy metido y, cuando pasa todo, el cuerpo dice hasta aquí. Yo llegué en menos de reserva y no sé si podría haber jugado más. No era consciente de lo importante que era hasta que lo he ganado. Mi temporada ha sido muy exigente", comentó.

Acerca del futuro de su hermano Pau Gasol, dijo que le desea solo una "pronta recuperación, que sea feliz y que haga lo que le pida el cuerpo". "Yo tuve misma lesión, no es sencilla, se tiene que recuperar muy bien porque puede ser recaer", advirtió.

En este sentido, justificó la renuncia al Mundial de Pau. "Al final de tu carrera deportiva se toman decisiones que afectan a otros y yo soy de los que piensa que cuando uno toma la decisión de no estar con el equipo hay que agradecérselo y dar la bienvenida a los que van a tener un rol diferente. Soy de pensar un poco más en positivo", señaló.

"EL FICHAJE DE MIROTIC ES UNA APUESTA VALIENTE"

Dicha renuncia supondrá que otros jugadores, entre ellos el propio Marc, deberán dar un paso adelante. "No hay otra, debemos darlo y sintiendo esa responsabilidad, pero sabiendo que va a ser un trabajo de equipo. Nadie puede hacer lo de Juan Carlos, Pau, porque son únicos y los demás hacemos cosas diferentes, algunas mejores y otras peores. Hay que juntar un grupo con ambición, que la tenemos, y llevamos muchos años jugando para darnos cuenta de que es accesible la parte del podio y por qué no lo máximo. Hay que estar bien en el momento adecuado, los cruces son difíciles y para facilitarlos ha que hacer dos buenas fases", analizó.

Estados Unidos tendrá "bajas sensibles", pero las podrán suplir "con mucho talento". "Son un grandísimo equipo y tienen un gran entrenador. Los cruces van a ser claves, hay que llegar bien físicamente", deseó el campeón de la NBA.

Por otro lado, reconoció que al inicio le sorprendió el regreso del español de origen montenegrino Nikola Mirotic a Europa. "No estoy sorprendido. De inicio sí, pero el que elija volver a Europa cuando puede sacar un buen contrato en equipos importantes en la NBA es una apuesta valiente. Su último año ha sido complicado, con cambios de equipos, el nacimiento de un niño y entonces buscas un poco de estabilidad porque la parte de jugador es importante pero también la persona", explicó.

La apuesta por Mirotic es de un club, el Barça, que tiene la ambición de "coger" al Real Madrid para volver a ser el club de antaño. "El también apuesta muy fuerte y ya dijo que es una apuesta valiente", recalcó.