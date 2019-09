14 de septiembre de 2019

Marc Gasol: "El trabajo atrás y la paciencia en ataque nos ha permitido estar aquí"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Marc Gasol ha resaltado este sábado "el trabajo atrás y la paciencia en ataque" como las dos grandes claves que han permitido a España y al equipo de Argentina llegar a la final del Mundial, que se cerrará este domingo con esa disputa por el oro.

"Quizá no somos ninguno de los dos equipos con el mayor talento ofensivo, pero el trabajo de los dos equipos atrás y la paciencia en ataque nos ha permitido estar aquí. Los que juegan la final son los que se lo merecen", ha comentado Gasol ante los periodistas desde la concentración de los jugadores en Pekín (China).

Además, el ala-pívot Juancho Hernangómez ha destacado la unión en el vestuario de la selección. "Se habla simplemente de un esfuerzo más; de que, ya que hemos llegado hasta aquí y de que hemos pasado tanta cosas, tantos sacrificios y tantas malas experiencias, pues hay que seguir. Nadie contaba con nosotros y seguimos aquí. Todo el mundo tiene muchas ganas, todo el mundo tiene esa emoción de jugar la final", ha dicho.

Por otra parte, el base Ricky Rubio ha mostrado confianza. "Suena a tópico, pero sí es verdad que yo creía. Después pueden salir o no las cosas, pero dentro de mí había algo que decía que íbamos a ganar este campeonato y de momento aún no lo hemos conseguido, por eso no es momento de estar celebrándolo", ha dicho al respecto.