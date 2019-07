Nikola Mirotic firma tres temporadas con el Barça

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mirotic jugará en el Barça las próximas tres temporadas, hasta 2022, con opción de seguir hasta 2023, ha confirmado este sábado el club azulgrana tras el acuerdo al que ha llegado con el ya exjugador de Milwaukee Bucks.

El internacional español, de 2'08 y 28 años, queda pendiente de superar la revisión médica y será presentado el próximo lunes a las 13.30 horas en el Palau Blaugrana. De esta manera, regresa a Europa y a la Liga Endesa, en la que ya militó en las filas del Real Madrid (2008-14).

