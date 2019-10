Pesic: "No estamos aquí para cobrar dinero sino para ganar"

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado tras la tercera victoria consecutiva en la Euroliga, al ganar esta vez al ALBA Berlín por 103-84 en el Palau Blaugrana, que no le gusta que en los medios se hable del presupuesto del club y del salario de los jugadores ya que están en este proyecto para "ganar" partidos y no para cobrar.

"No estamos aquí para cobrar dinero sino para ganar. El dinero es importante para todos, pero nosotros sabemos que tenemos otros objetivos que no son el dinero, que además motiva a todos los otros clubes al jugar contra nosotros", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, defendió que una de sus estrellas, el ala-pívot Nikola Mirotic, se deje la piel en la pista. "Mirotic se ha duchado y tiene todo el cuerpo con golpes azules, rojos, verdes... Él no habla, él juega. Esto es verdad. Y con esa verdad nosotros tenemos que vivir y estar contentos", apuntó en defensa de su jugador y de su equipo.

"Nos preparamos bien en muchas cosas y solo se habla en los medios de millones, del presupuesto. Es verdad que hay dinero, pero aquí parece que sólo se habla de dinero. Estamos contentos con el club, pero quiero decir que es una motivación más pero que no es verdad que seamos el equipo con más dinero", recalcó.

Sobre el partido, cree que jugaron "perfecto". "En 15 años de jugador y 37 de entrenador, sé más que nadie que es difícil, en una competición como la Euroliga, ganar un partido en los primeros 10 minutos. Pero es importante saber que si en los primeros 10 minutos puedes jugar mejor, sobre todo en defensa, después puede mejorar en confianza en el uno contra uno", apuntó.

"Esta noche hemos jugado contra un equipo organizado, que ha venido a disfrutar y a aprender, según Aíto, y no le creo. Aquí se viene a ganar y luego en todo caso a aprender. Jugamos muchos minutos buenos en defensa, con confianza luego en el tiro abierto, y logramos la victoria", comentó en respuesta al técnico del ALBA, que comentó que habían ido a aprender al Palau.

Por otro lado agradeció a los poco más de 3.500 aficionados que, en día de huelga y de incidencias en Barcelona, fueron al pabellón. "Quiero agradecer a los aficionados que han venido al Palau, en una situación nueva. Todos los aficionados que han tenido tiempo para venir han ayudado y han disfrutado esta noche, si lo han hecho ya estamos contentos. Nosotros no jugamos para nosotros ni para el club, sino para los aficionados", apostilló.

Precisamente, sobre los conflictos, la sentencia del juicio del 'procés' y la crisis soberanista, se sinceró: "Tengo muchos amigos, con muchas opiniones, unos hablan de la independencia y otros no. Soy entrenador, la política no me interesa, pero vivimos en un tiempo donde estamos todos en política y tenemos que tener nuestra opinión. Pienso en esta manifestación de hoy en positivo. Lo del pasado lunes no lo puedo entender como persona. Y la manifestación, si es todo sin violencia, pienso que la gente tiene razón a mostrar su opinión y sus emociones, porque Cataluña es su país".

"Vengo de Yugoslavia, que ya no existe. Allí hubo cosas no como las de aquí en Cataluña, sino más graves. Como alguien que vive aquí y disfruta aquí con la familia, fue un año entrenador en Girona y conozco Cataluña no sólo de mi etapa en Barcelona, y para mí es seguro uno de los mejores sitios donde he vivido", concluyó.