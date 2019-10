Pesic: "Tenemos la ilusión de la 'Final Four' y estamos muy motivados"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado a un día del arranque en la Euroliga que están con "ilusión" y "motivados" de poder hacer una buena campaña que les meta en la 'Final Four', de la que precisamente el equipo turco les apartó hace un año de la cita de Vitoria.

"Tenemos ilusión de clasificarnos para la 'Final Four', es nuestro objetivo y para el que estamos aquí cada día. Luchamos, lloramos y celebramos como equipo y nuestro objetivo es dar el máximo para meternos en la 'Final Four'. Estamos muy motivados", aseguró en declaraciones a los medios.

El preparador blaugrana añadió que arrancan esta edición con la seguridad de tener que estar en esa Final a Cuatro que rozaron el año pasado, al perder el 'Playoff' por 2-3 ante Anadolu. "Estamos aquí para jugar seguro el 'Playoff'", vaticinó.

"Mi primer año el objetivo era no ser últimos (llegó a mitad de temporada con crisis de resultados) y lo conseguimos. El pasado año hablamos de 'Playoff' y 'Final Four', jugamos bien y mejoramos, pero nos faltó continuidad, y es complicado mantenerla durante toda la temporada", reconoció.

Eso sí, acepta el rol de favorito, pero cree que no lo son tanto. "Estamos siempre como favoritos, hace quince años que lo estamos y no ganamos siempre, sólo ganamos dos veces la Euroliga en la historia. Hay muchos equipos ahora, la Euroliga es muy competitiva, y la gente que conoce el baloncesto analizan a los favoritos, y para nosotros es importante prepararnos", señaló.

Pero ahora, con esa motivación, encara con optimismo una Euroliga que arrancan ante su último verdugo. "Anadolu es un rival muy competitivo, uno de los favoritos para la 'Final Four'. No han cambiado, tienen a nuestro Singleton y Peters, pero el resto siguen del último año y es una gran ventaja, porque se conocen y tienen continuidad y calidad", destacó del rival.

"Nuestra situación no ha cambiado, tenemos lo que tenemos e intentamos mejorar cada día, en cada entrenamiento. Jugamos con un nuevo base, Malcolm Delaney, que cada día mejora y es normal, y con Hanga intentamos no improvisar y jugó bien contra Baskonia", comentó sobre el húngaro, reciclado a base por las bajas de Heurtel y Pangos.

"Es prácticamente imposible jugar sin base, pero esperamos que se recuperen pronto. El futuro de esta temporada depende seguro de nosotros, tenemos talento y experiencia y un equipo que quiere ganar. Nuestra continuidad y confianza pueden ayudar", comentó al respecto.

Sí tiene base, y de excelsa calidad, el rival de este viernes. "Larkin es uno de los mejores jugadores en la Euroliga, con velocidad y experiencia y personalidad. Es, con Micic, importante para la filosofía de juego de Efes. Si pensamos cómo podemos controlar nuestro destino es importante jugar bien contra Larkin y Micic en defensa y en ataque", manifestó.

Por otro lado, el técnico blaugrana lamentó tener en este arranque de temporada más partidos fuera de casa que en el Palau. "No es una ventaja jugar tantos partidos fuera en un momento donde tenemos un equipo nuevo, con varios jugadores que es mejor que se adapten aquí entrenando y jugando primero en casa. Pero sólo hemos jugado un partido en casa", recordó.

"Nosotros no hacemos el calendario. Tenemos que aceptarlo y no discutir ni llorar. Algunos piensan que este entrenador empieza buscando excusas y no, es la realidad y nos tenemos que adaptar", zanjó en este sentido.