El Real Madrid somete a Fenerbahce para empezar la Euroliga

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid abrió la temporada de Euroliga con una victoria de nivel (81-77) ante el Fenerbahce este jueves en el WiZink Center, un duelo de aspirantes al título en la primera jornada de la Fase Regular que se quedó el cuadro español, desde un fuerte inicio y en una segunda parte que mantuvo a raya a los de Zeljko Obradovic.

El duelo de gigantes del continente, aunque solo el primero de 34, no decepcionó. Un 19-4 del Madrid no impidió la igualdad e intercambio hasta el final, con un 73-73 a tres minutos de la conclusión que abrochó para los blancos 'Facu' Campazzo (14 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias). Laso, con un cinco clásico liderado por el argentino, se impuso a Obradovic en el primer 'round', un Fenerbahce que enseñó sus nuevas cartas, aunque la de De Colo pareció su hermano malo y tímido de inicio.

Mientras Taylor, con 12 puntos además de su trabajo en defensa se empeñaba en que el laureado técnico serbio fusilara a alguien en su segundo tiempo muerto en el primer cuarto. El cuadro turco, con siete pérdidas, sin embargo necesitó poco para entrar en calor con Sloukas y el regreso de De Colo con 10 puntos en un momento (30-21). Con el segundo cuarto llegó el calor a la grada y a la pista.

El cuadro visitante endureció su defensa para cortar la alegría de un Madrid que sufrió en la rotación. Laprovittola también pareció un pariente inexperto del MVP de la pasada ACB. El acierto abandonó a los de Laso, que tuvo que recuperar a la vieja guardia, y el rebote redobló los intentos turcos. Así se vieron de lleno en el partido al descanso (43-42), con un gran Derrick Williams.

En la reanudación el Madrid volvió a mover bien el balón en ataque y morder atrás con Taylor y Rudy. El capitán de la selección española campeona del mundo estuvo también acertado para dar aire a los blancos, como anotador y asistente (54-44). De nuevo el partido entró en pique con los colegiados, pero esta vez el Madrid tenía la sartén mejor sujeta con Campazzo (64-55).

FENERBAHCE SE RESISTE PERO CAE EN MADRID

El argentino dirigió a ese quinteto titular que acaparó también el tercer cuarto. Sin Reyes, Trey Thompkins y Jayce Carroll, o Usman Garuba que no entró, Laso prefirió no tocar mucho cuando funcionaba. El 'Facu' siguió a lo suyo entrando en el último cuarto hasta que dejó sitio a un Laprovittola que no aprovechó la ocasión de disfrutar de un clásico del continente. Fenerbahce de nuevo resucitó en dos chispazos para empatar el marcador (73-73).

Volvió Laso a su cinco de confianza este jueves, con tres minutos por delante, para rematar la faena. 'Facu' sumó sus ataques mientras a Sloukas le falló la muñeca, igual que a Williams. Una falta en ataque de Deck dio otra vida extra a los turcos, con un minuto y medio y una canasta de diferencia. Randolph y un par de defensas dejaron el primer triunfo europeo en el Palacio.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 81 - FENERBAHCE, 77. (43-42, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (14), Rudy Fernández (10), Taylor (19), Randolph (15) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Llull (2), Causeur (-), Deck (4), Laprovittola (-) y Mickey (9).

FENERBAHCE: Westermann (-), De Colo (22), Datome (-), Williams (19) y Duverioglu (2) --quinteto inicial--; Kalinic (13), Sloukas (5), Mahmutoglu (8), Muhammed (4) y Stimac (4).

--PARCIALES: 30-21, 13-21, 21-13, 17-22.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Difallah. Eliminado Kalinic por faltas personales.

--PABELLÓN: WiZink Center, 10.434 espectadores.