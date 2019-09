17 de septiembre de 2019

Scariolo: "Hay pocos equipos en el mundo que sean más equipo que nosotros"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha asegurado que hay "pocos equipos en el mundo en cualquier deporte" que sean "más equipo" de lo que ha demostrado España en el Mundial de China, donde se ha proclamado campeona, y ha apuntado que esta victoria mantiene el "respeto y la admiración" del mundo hacia este grupo.

"Hay pocos equipos en el mundo en cualquier deporte que sean más equipo que nosotros. Lo hemos podido celebrar con toda la afición de España, representada en Colón, siempre hemos notado el apoyo de los aficionados. Los jugadores sienten que lo que hacen no es solo engordar un palmarés, sino hacer felices a muchísimas personas, y eso vale mucho", señaló en declaraciones a los medios antes de la cena de celebración en un restaurante de Madrid.

Así, reconoció que una medalla "hubiese sido un extraordinario éxito", pero que para la medalla de oro es "difícil encontrar adjetivos". "Ganar un Campeonato de Europa es tremendo, una emoción fortísima, pero un Campeonato del Mundo es algo más. Mantiene a España arriba, en el respeto, en la admiración y en un poco de envidia", manifestó.

Sobre los momentos clave del campeonato, el preparador italiano fue muy claro. "Ganar a Italia en un partido tan duro nos ha fortalecido, y ganar a Serbia, que era la gran favorita, y de esa forma, acabó de hacernos creer que podíamos hacer algo no solo bueno, sino grande", subrayó.

A pesar de que ha cerrado el año con el oro y el anillo de la NBA como técnico ayudante de Toronto Raptors, Scariolo no cree que este curso haya sido "diferente". "La labor del cuerpo técnico es coordinar el talento de los jugadores y tomar muchas decisiones. Una química tan fuerte como la que tenía este equipo te permitía poder tomar algún riesgo más e ir un poco más al límite", explicó.

Por ello, se considera "muy afortunado". "Hay que mantener la humildad siempre y los pies en el suelo, porque se puede ganar y perder, pero lo importante es salir con la conciencia de haberlo dado todo. No va a ser así todos los años, pero estoy preparado para que haya años que no se gane nada, es casi lo normal. Hay que disfrutar cuando se pueda y hay que pensar que esto no es cosa de todos los días", finalizó.