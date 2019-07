24 de julio de 2019

Scariolo: "La mayor presión es estar a la altura de nuestra propia historia"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, subrayó que "la mayor presión" que afrontarán en el Mundial de China será la de "estar a la altura" de la historia que ha escrito un combinado que debe ser "competitivo" y capaz de rendir sobre su "propia expectativa".

"Llevamos muchísimos años así, no es una presión añadida, la mayor presión es estar a la altura de nuestra propia historia. Hemos tenido la suerte de hacer grandes cosas con la selección y hay que estar a esa altura, a la altura de lo que hemos podido crear", comentó Scariolo durante la presentación este miércoles de la selección española en Madrid.

Por ello, el técnico italiano pidió "disfrutar del camino y del recorrido". "Porque eso es muy bonito también y llegar a la meta es otra forma de disfrute", advirtió, evitando hablar de rivales para el torneo. "Ahora mismo no puedes, el rival más grande eres tú. Hay que ser un equipo competitivo, a la altura de nuestra propia expectativa", recalcó.

Este jueves se cumplirán 20 años del título mundial de los 'juniors de oro', una generación que para Scariolo "ha llevado otra forma de competir y de tener una ambición". "En el baloncesto español, se ha mantenido y reforzado porque todos los que han venido después de ellos han contribuido a mantener esa identidad que es saber ser un equipo",. expresó.

De su paso por la NBA como asistente de Toronto Raptors, el de Brescia confesó que ha "aprendido mucho". "Ha sido un año importante porque te vas haciendo y vas ampliando tu visión del juego, de la gestión de un grupo, y vas logrando experiencia que puedes utilizar o que sencillamente guardas en tu cerebro para en algún momento poder sacarla", apuntó.

"Ha sido una experiencia fantástica, no sólo por cómo ha terminado sino por todo el viaje, y ha sido, no sólo gracias al talento, que no era seguramente superior al de otros equipos, sino porque se ha creado una química entre los roles por una capacidad de competir juntos muy alta", añadió.

GARBAJOSA: "ESTE EQUIPO VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LA CANCHA"

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, agradeció la asistencia a la presentación llevada a cabo en el Teatro Real del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, en unos días "de tremenda actividad política" antes de dar las gracias también a los internacionales por su "compromiso durante el año".

El dirigente resaltó que deben prepararse para "afrontar un desafío mundial muy difícil y durísimo", aunque es optimista con "un equipo que va mucho más allá de la cancha". "Tenemos una preparación dura e intensa para llegar lo mejor preparados al Mundial con una gira exigente y atractiva. Es una Copa del Mundo tremendamente difícil, con muchas sedes y muchos viajes y rivales durísimos", explicó.