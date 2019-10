Trump ironiza sobre Steve Kerr y su "miedo" a responder sobre el conflicto NBA-China

SAN JOSE (ESTADOS UNIDOS), 10 Oct. (tca/dpa/EP) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró irónico con la actitud de Steve Kerr, técnico de Golden State Warriors, a la hora de dar su opinión sobre el actual conflicto entre la NBA y China, y aseguró que el exbase le pareció "un niño con miedo".

El dirigente fue preguntado sobre si China se equivocaba al presionar a la NBA por el rechazo de esta a condenar el apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong, lo que ha provocado que el 'gigante' chino haya reaccionado dejando de emitir partidos de la pretemporada que se están celebrando allí.

"La NBA es una cosa diferente. Vi a este chico, Steve Kerr, y él era como un niño, tenía miedo de responder a la pregunta. No podía responderla, estaba temblando y diciendo 'Ohhhh, no sé, no sé'. No sabía como responder a la pregunta y, sin embargo, hablará de mal modo sobre los Estados Unidos", ironizó Trump ante los medios en la Casa Blanca sobre la actitud del técnico, uno de los más críticos con su gestión, a no opinar hasta saber más del tema.

El mandatario también aprovechó la ocasión para atacar a Gregg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs y otro de sus mayores críticos en la NBA. "También le vi y fue algo similar, pero no parecía tan asustado como Kerr. Hablan mal los Estados Unidos, pero cuando hablan de China no quieren decir nada malo, y creo que esto es realmente triste", aseveró.

Además, Trump eludió opinar sobre el conflicto entre la NBA y China, un país con el que no existen en la actualidad buenas relaciones comerciales. "La NBA tiene que trabajar en su propia situación", se limitó a decir.