4 de agosto de 2019

Víctor Claver: "La presión por los logros del pasado siempre nos ha venido bien"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero del FC Barcelona y de la selección española Víctor Claver cree que la presión por todo lo que ha obtenido el combinado nacional en el pasado siempre les ha ido "bien" y "gustado", aunque no olvida que deben "intentar mantener el nivel" ofrecido por el equipo cuando ha contado con la generación de los 'juniors de oro'.

"Creo que esa presión siempre nos ha gustado y nos ha venido bien y nos ha hecho exigirnos cada día sin relajarnos. Y esa presión que tenemos desde fuera y que nosotros nos ponemos siempre nos ha ayudado", señaló Claver en una entrevista para Europa Press.

Por ello, deben acudir al Mundial de China "con mentalidad ganadora". "El objetivo es ir a ganar e intentar ir lo más lejos posible. Sabemos que hay un objetivo que es clasificarnos para los Juegos y sabemos que vamos a tener que sacar nuestra mejor versión para conseguirlo", aseguró.

La selección afrontará un torneo en el que no podrán contar con ningún integrante de la generación de los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o José Manuel Calderón y tratarán de que el resto de selecciones mantengan ese respeto por España.

"Para eso hay que respetar siempre a los demás, tanto a rivales más fuertes o menos. Eso va a hacer que los demás nos sigan respetando y nos siga teniendo muy en cuenta", comentó el jugador azulgrana.

Por eso se espera un paso adelante de los más veteranos, entre los que se encuentra Claver, que ya sabe "de sobra" lo que es un campeonato de este nivel. "Hemos tenido un gran ejemplo con esta generación (la del 80). Ellos han marcado un listón muy alto, pero por lo menos hay que intentarlo y mantener ese nivel", aseveró el valenciano.

En este sentido, la preparación de este año, contra rivales de la talla de Estados Unidos, Rusia o Argentina deberá servirles para mantenerse "centrados". "Creo que está bien incluso perder algún partido. Yo creo que viene bien para corregir los errores", reflexionó.

Un Claver que se encuentra "muy bien" de cara a una nueva competición con la camiseta de España. "He tenido una buena temporada a nivel físico, he tenido mucho minutos y he podido aguantar. Sobre todo la rodilla, que es lo que me ha tenido ahí los últimos años. A nivel mental, bien, con ganas de hacerlo bien y preparado", comentó.

La tarea más importante será la de conformar la química de un grupo jugadores nuevo, una tarea que "depende de todos". "Mis primeros tres años estuve de invitado y no fui a los campeonatos. Hay gente que lleva sus años aquí, que no ha estado en los campeonatos, pero sí en las 'ventanas' y concentraciones. Es importante que todos aportemos algo", dijo el alero de 30 años.

Para el alero, el numeroso núcleo de jugadores presentes en las 'ventanas' hizo "una parte importante" de lo que se pueda conseguir en tierras chinas. "Ha habido muchos que tampoco están aquí y que han hecho méritos. Los que estamos aquí somos los que tenemos esa oportunidad, pero esto depende de un grupo muy grande de gente", recordó.

El seleccionador Sergio Scariolo será el encargado de encajar todas las nuevas piezas, algo en lo que ya trabajan dando "libertad en la toma de decisiones" a los jugadores y sin encasillarlos porque "es lo que da riqueza al juego de un equipo". "Yo creo que va a haber referentes, sobre todo ofensivos, jugando 'pick and roll' y buscando mucho a Marc (Gasol), y a partir de ahí generar cosas", desgranó Claver.

UN BARÇA SIN LIMITACIONES

Por otro lado, el alero entró a valorar "el paso adelante" que el FC Barcelona ha dado este verano con los fichajes de Nikola Mirotic, Alex Abrines, Corey Higgins y Brandon Davies. "Este año hemos estado muy cerca de objetivos importantes para el club y ahora se hace una apuesta para que en los momentos importantes no haya limitaciones físicas ni problema de rotaciones. Vamos a tener una plantilla muy larga para dos competiciones muy exigentes, se ha traído mucha calidad", afirmó.

Claver se enfrentará a una temporada agotadora que dará comienzo poco después de volver de China. "Si pensamos en todo creo que nos borraríamos. Lo que queremos es jugar y, si podemos, estar jugando al máximo nivel tanto en verano como durante la temporada. Creo que tenemos que cuidarnos bien y aprovecharlo", expresó.

El objetivo será alzarse de nuevo con la Euroliga, una competición "difícil porque hay muchos equipos luchando por ese título cada año". "Vamos a traer experiencia, gente que la ha ganado y eso ayuda", reconoció.