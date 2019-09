Bennett, tras ganar en Oviedo: "Necesitaba estar a la altura de la ocasión"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista irlandés Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) ha afirmado este sábado que "necesitaba estar a la altura de la ocasión" para ganar la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, con salida en San Vicente de la Barquera y llegada en Oviedo tras 188 kilómetros.

"Me siento aliviado, como en Alicante. Ha habido que esperar tanto, entre esprint y esprint, que sentía presión dentro de mí. Me he sentido muy inútil estos días, guardando fuerzas para esta llegada y nada más, y necesitaba estar a la altura de la ocasión", ha comentado Bennett a los medios oficiales de La Vuelta.

"La caída no afectó a mi esprint. La escuché, pero fue atrás respecto a mi posición. Deceuninck-Quick Step y UAE Team Emirates estaban bien organizados para la llegada, así que les seguí. Cuando crucé la línea de meta, pensaba que la escapada quizá estuviera por delante. Tenía miedo de estar celebrando un segundo puesto, ¡habría sido ridículo! Solo supe que había ganado cuando me lo dijeron los auxiliares de mi equipo", ha admitido.