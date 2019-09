13 de septiembre de 2019

Cavagna: "Visto que era mi última ocasión de ganar, lo he dado todo"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) ha afirmado este viernes que lo ha "dado todo" en la decimonovena etapa de la Vuelta a España, disputada entre Ávila y Toledo sobre 165,2 kilómetros, al ver que era su "última ocasión de ganar" en la edición de este año.

"Como tenía a mis líderes detrás, pude racanear un poco. Ganar etapa era mi objetivo en esta Vuelta. Hoy lo he conseguido. Cada día que pasa me siento más en forma. No puedo decir que estoy fresco, pero todavía tengo fuerza. Por eso hoy, visto que era mi última ocasión de ganar, lo he dado todo", ha dicho Cavagna a los medios oficiales de La Vuelta.

"He sufrido muchísimo en la parte final. Los últimos 25 kilómetros han sido terribles. Tenía el viento prácticamente de cara. Quería ir más rápido, pero no podía. Tenía miedo de que me cazaran, y prácticamente lo han hecho... En la última recta he girado la cabeza y podía verles al final de la recta", ha relatado.

"Sin embargo, tenía renta suficiente para ganar. Los Deceuninck-Quick Step todos los días procuramos dar lo mejor de nosotros mismos, y se nota en las cuatro victorias que llevamos en La Vuelta. Hoy nuestro líder era Philippe [Gilbert]. Yo me he metido en el corte simplemente para cubrirlo", ha concluido el ganador de la decimonovena etapa.