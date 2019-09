9 de septiembre de 2019

Fuglsang: "Es mi mejor temporada de siempre"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista danés Jakob Fuglsang (Astana), que este lunes se ha impuesto en la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Pravia y el Alto de La Cubilla sobre 144,4 kilómetros, ha afirmado que esta está siendo su "mejor temporada de siempre", y se ha mostrado orgulloso de haber podido superar la "decepción" del Tour de Francia.

"Es mi mejor temporada de siempre. Estoy muy feliz de demostrar que no solo tuve una buena primavera: también he sido regular a lo largo de todo el año y he sido capaz de recuperarme tras la decepción del Tour de Francia. Además, he sumado mi primera victoria de siempre en una gran vuelta", señaló en declaraciones facilitadas por la organización.

Además, reconoció que se siente "fenomenal". "Ganar una etapa era uno de mis objetivos de La Vuelta 19, junto a ayudar al equipo y a granjearme un buen estado de forma para la parte final de la temporada. Pero una cosa es tener un objetivo y otra es alcanzarlo. Estoy muy feliz de haber conseguido esta victoria", apuntó.

"Esta mañana el plan era tenernos a mí y a Luis León Sánchez en la escapada para buscar el triunfo parcial. Además, con dos hombres delante siempre podíamos ayudar a Miguel Ángel López si se terciaba. Y el plan funcionó", concluyó.