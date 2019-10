El Movistar Team ficha a los jóvenes Hollmann y Jorgenson hasta 2021

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rodador alemán del equipo continental Heizomat Rad-Net Juri Hollmann y el estadounidense Matteo Jorgenson, actualmente en el AG2R Chambéry Formation, han fichado por el Movistar Team por las próximas dos temporadas, hasta 2021, según informa el conjunto telefónico en un comunicado.

Jorgenson destacó en el Tour del Porvenir el agosto, donde ganó la clasificación de la regularidad. Formado durante este 2019 en suelo francés, el cuarto clasificado de la pirenaica Ronde de l'Isard aspira a aprender en las carreras más exigentes.

"Tener la oportunidad de dar el salto con un equipo de tanto prestigio como el Movistar Team es un gran honor. Ha sido un año de muchísimos cambios para mí, en el que, ante todo, me he tenido que adaptar a la forma de vida de Europa, y después de todo ese esfuerzo siento que ya estoy preparado para dar el salto a la máxima categoría. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia Chambéry Cyclisme Formation y AG2R por haber creído en mí y darme los medios necesarios para triunfar este año. Tener un calendario tan amplio de pruebas HC y 1, sobre todo en España, me va a facilitar seguir aprendiendo de este deporte con un equipo tan experto como el Movistar Team, y que así el salto al WorldTour sea más fácil de afrontar. Tengo ganas de dar esos primeros pasos, y no se me ocurre un equipo mejor para hacerlo", comentó.

Por su parte, Hollmann, quien como Jorgenson, Iñigo Elosegui y Johan Jacobs ha competido en el reciente Mundial de Yorkshire, sumará su potencia en el llano a una plantilla que, con el alemán tendrá en sus filas a un corredor ya con experiencia en eventos de alto nivel: corrió con Katusha, equipo con el que pasó a prueba este verano, las vueltas a Alemania y Gran Bretaña o la Arctic Race of Norway en este 2019.

"Tengo muchas ganas de afrontar estos dos próximos años con el Movistar Team. Es un sueño desde que era niño poder dedicarme a este deporte de manera profesional, y aún más poder apuntar hacia grandes retos con un equipo por el que siempre he tenido un enorme respeto. Quiero igualmente agradecer al Heizomat Rad-Net por el apoyo que me han dado en estos dos últimos años, así como al Katusha-Alpecin for ofrecerme la oportunidad de probarme en pruebas muy exigentes junto a ellos durante este verano en el que he competido allí como stagiaire", dijo Jorgenson.