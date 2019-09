Dennis: "Todo ha salido perfecto"

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista australiano Rohan Dennis se ha proclamado este miércoles campeón del mundo contrarreloj, revalidando su título del 2018, merced a un recorrido que le ha salido "perfecto" gracias a una estrategia de no darlo todo en las subidas más duras.

"No iba a morir en las subidas, sino a dar el máximo posible y recuperar el ritmo después en las zonas más llanas. Todo ha salido perfecto hoy", celebró Dennis, en declaraciones facilitadas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Dennis, campeón hace un año en la edición disputada en Austria y ahora de nuevo coronado como el más rápido contra el crono, esta vez en Yorkshire (Reino Unido), superó al joven belga Remco Enevepoel y al italiano Filippo Ganna, plata y bronce respectivamente.

Entre los candidatos al título, el 'aussie' fue el más rápido por no fallar en ningún tramo. "Quizá hoy sí he sido el más rápido. No había tenido mucha preparación, pero sí mucho tiempo en casa y mucho trabajo en mi cabeza que me ha hecho estar mentalmente preparado para hoy", comentó.

"Ha sido mucho más duro de lo que parece. Tengo mucha gente a la que agradecer y es bueno pagarles con esto", manifestó en este sentido el ciclista del equipo Bahrain Merida.