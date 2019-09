Sergio Garrote ,plata en la crono del Mundial adaptado

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española ha conquistado este viernes su primera medalla en el Campeonato del Mundo de ciclismo adaptado, que se está disputando en la localidad holandesa de Emmen, gracias a la plata que consiguió Sergio Garrote en la contrarreloj de la clase H2.

Garrote paró el crono en 33:05 en una carrera apoteósica, en donde el l estadounidense William Groulx se colgó el bronce, a 46 segundos del ciclista español, y el oro quedó en manos del italiano Luca Mazzone, sólo un segundo y medio mejor, que revalidó el título en un circuito perfecto para sus cualidades.

"Ha sido un suspiro. No puedo hacer un balance negativo, esta plata tiene un gran sabor. Nos hemos aproximado mucho y ya estamos muy cerca de conseguir el maillot arcoíris. Estoy seguro que va a terminar siendo nuestro", indicó Garrote tras colgarse la plata.

"Quizá ese puntito de rabia que me da esta segunda posición me valga para el domingo. Me he encontrado sensacional, la crono era de mucho carácter y exigencia, y nos ha demostrado que podemos luchar por todo en la ruta", finalizó el 'handbiker' español.

Antes que Garrote, inaugurando la sesión de tarde, compitieron sus habituales compañeros en el relevo español, Luis Miguel García-Marquina e Israel Rider, ambos de la clase H3. El primero de ellos finalizó 14º; mientras que el catalán terminó 27º.

En la jornada matinal, Gonzalo García Abella y Joan Reinoso ofrecieron un gran nivel en triciclo. El madrileño concluyó en cuarta plaza la crono de la clase T1 para dejar a España con su cuarta "medalla de chocolate" en lo que va de Campeonato después de que el relevo, Ricardo Ten y Eduardo Santas hicieran lo propio en las jornadas previas.

El balear, por su parte, finalizó sexto, pero estuvo realmente cerca de los metales pues solo 30" le separaron de un bronce que podría haber sido suyo si la fortuna le hubiera acompañado más, ya que se vio penalizado por un par de pequeños incidentes. Este sábado comienza la disputa de las pruebas en líneas con la competición de los tándems y las bicicletas.