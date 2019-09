3 de septiembre de 2019

Valverde: "Estamos contentos porque hemos salvado la 'crono'"

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) se ha mostrado "contento" de haber "salvado" la contrarreloj individual en esta décima etapa de la Vuelta a España, pese a perder 1:38 ante el nuevo líder de la general, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), y augura ataques igual que su compañero Nairo Quintana.

"Vamos a ir pasando los días, este miércoles también es un día importante. Estamos contentos porque creo que hemos salvado la 'crono'. Estamos en tiempos, estamos bien, y vamos a ir porque queda mucho todavía", manifestó Valverde a los medios nada más terminar su contrarreloj.

Para el vigente campeón del mundo, perder ese tiempo entraba "casi dentro de lo esperado". "Roglic era el máximo favorito para esta 'crono' y si así lo demuestra no hay nada de extraño. Me he encontrado bien, al final un poco más vacío pero era una 'crono' muy larga y exigente. No está mal, está dentro de lo lógico", reiteró.

"No es que yo me quede como líder, queda mucha Vuelta y un minuto arriba o abajo no quiere decir nada. Perdonad que os diga, pero estamos ya cansados tanto Nairo como yo y el equipo de si uno es líder o si el otro deja de ser líder. Los dos vamos a hacerlo lo mejor posible para el Movistar y punto final", comentó sobre cómo queda ahora el equipo.

Roglic es el nuevo líder, con 1:52 de margen sobre Valverde, segundo, y 2:11 sobre Miguel Ángel López (Astana), tercero, mientras que Nairo Quintana baja de la primera a la cuarta posición, a 3:00 del esloveno.

Nairo Quintana aseguró que perdió más de lo esperado en la 'crono'. "Dos minutos o un poco menos, pero tres minutos la verdad es que es bastante. No sé los otros cuanto perdieron, pero estamos en una posición en la que se puede jugar bastante", apuntó.

"Estamos en la posición de hacer bien las cosas, lo importante es buscar la manera de derrotar a Roglic, de una manera u otra. Tenemos dos bazas para jugar. Sabemos qué hacer y hay que intentarlo. No tenemos nada que perder y hay que ser atrevidos", se sinceró el colombiano.

Todo ello partiendo de la base que contaban con perder tiempo. "Comenzamos nuevamente a recuperar y a buscar. Es lo que tienen las 'cronos' y es lo que somos. Siempre nos ha costado estar en esta situación, hemos perdido carreras pero en esta misma posición podemos ganar", añadió.