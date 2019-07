22 de julio de 2019

Valverde: "Quintana es muy bueno y se podría aprovechar por el bien del equipo"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) reiteró que la jefatura del equipo ha pasado ahora a Mikel Landa y aseguró que siendo "realista" aún pueden llegar "a cualquier altura" porque los "Alpes son durísimos", deseando que puedan contar en su misión con Nairo Quintana, ya sin opciones y cuya calidad "se podría aprovechar por el bien del equipo".

"Siendo realistas pienso que podemos llegar a cualquier altura. Los Alpes son días durísimos, Mikel es luchador y termina bien las vueltas de tres semanas. Es cierto que viene del Giro, pero ha corrido muy poco antes y siento que va a acabar muy, muy fuerte", advirtió Valverde en rueda de prensa en Nimes (Francia) recogida por la web del equipo.

El murciano dejó claro que planean batalla en la semana decisiva, como ya han hecho estos dos últimos días. "A nosotros no nos gusta rendirnos. Queríamos seguir luchando, el domingo lo volvimos a probar y salió un día muy bueno. Mikel volvió a recortar, yo estuve ahí con los mejores y eso nos da mucha confianza de cara a los tres días que vienen ahora en los Alpes", expresó.

"Todos en equipo lo están haciendo realmente bien y tenemos que mantener nuestra forma de correr si queremos ganar este Tour. Claro que es difícil, pero si no se intenta nunca lo sabremos. En los Alpes pueden caer, o caernos, minutadas en cualquier momento", prosiguió el campeón del mundo.

Valverde remarcó que "el líder ahora mismo es solamente Mikel Landa". "Los demás vamos a estar ayudándole y esperemos que el 'factor Nairo' exista y podamos aprovecharlo en situaciones importantes. Nairo es Nairo, sabemos quién es, lo que ha ganado y es muy, muy bueno, y aquí todo lo que él sabe se podría aprovechar por el bien del equipo", deseó.

"Si el domingo no hizo más cuando Mikel lo pasó en Prat d'Albis, espero que fuese porque no pudiera", dejó caer el veterano corredor, algo sorprendido por lo que pasó el sábado con el colombiano. "El único fallo fue que no dijo nada. Habría que preguntarle a él por qué no lo dijo porque si no, ¿qué hacíamos tirando? Cuando vimos que se soltaba nos paramos inmediatamente", relató, reconociendo una "ligera decepción" por no haber obtenido "el resultado" al que aspiraban y "por no encontrarse bien Nairo y por no saber que era así".

El de Las Lumbreras sigue con confianza porque "el Tour aún puede cambiar mucho". "Se ve un poco superior a Pinot, pero Bernal no está muy por encima de Mikel y los demás, unos días ganan tiempo y otros lo pierden, y además Ineos no está siendo el gran dominador y eso quizás sea la gran sorpresa. Tenemos confianza en que Mikel está bien y el resto del equipo, también", apuntó.

Finalmente, se mostró "un poco" sorprendido por su actuación en el Tourmalet. "Pero lo que en general me sorprende es que tengo 39 años y sigo estando ahí con los mejores", sentenció el portador del maillor arco iris.