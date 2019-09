6 de septiembre de 2019

Sainz: "Nos falta mucha velocidad punta"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) lamentó la ausencia de "velocidad punta" en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, que se disputa este domingo en Monza, después de haber logrado el duodécimo mejor tiempo en una sesión liderada por el Ferrari de Charles Leclerc.

"Ha sido un viernes positivo en condiciones mixtas. En los libres 1 queríamos descubrir cuándo era el momento adecuado de hacer el cambio de neumáticos de lluvia a seco, y en los libres 2 hemos rodado con el compuesto medio para recoger datos en esas condiciones mixtas", indicó el piloto madrileño.

"No he rodado con el compuesto blando por lo que no sé exactamente dónde estamos respecto a los demás. Nos falta mucha velocidad punta. No lo esperábamos, pero es una circunstancia con la que tenemos que lidiar", admitió Sainz, que confía en poder mejorar este sábado de cara a la carrera.

En este sentido, el español se agarra a algunas mejoras en su monoplaza. "Aun así, he notado el coche un poco mejor que en Spa-Francorchamps desde que he salido de boxes. Eso nos da optimismo de cara al sábado y el domingo y es un buen punto de partida", finalizó.