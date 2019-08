30 de julio de 2019

Aficionados demandan a la organizadora de un amistoso de la Juventus en Seúl por la ausencia de Cristiano

SEÚL, 30 Jul. (Reuters/EP) -

Varios aficionados surcoreanos han decidido emprender acciones legales para que se les compense por la ausencia del delantero portugués Cristiano Ronaldo en un partido de pretemporada de la Juventus la pasada semana en Seúl.

El contrato del partido, organizado por la empresa The Fasta Inc, indicaba que el de Madeira debía jugar al menos 45 minutos en el duelo ante un combinado de estrellas de la K-League, pero finalmente no disputó ni un minuto lo que provocó la decepción en muchos de los aficionados que abarrotaron el estadio.

Así, una comunidad 'online' ese formó en el portal surcoreano 'Naver' para protestar por la falta de participación del cinco veces ganador del Balón de Oro, y dos de sus miembros contactaron con al abogado Kim Min-ki para presentar una demanda contra los organizadores del partido.

"Muchos compraron entradas para ver a Ronaldo. The Fasta publicitó que tenía un contrato con la Juventus donde se estipulaba que Ronaldo jugaría al menos 45 minutos y que asistiría a una firma con aficionados", indicó Kim a la agencia 'Reuters'.

La demanda judicial busca una compensación de 70.000 won (cerca de 53 euros) por entrada, 1.000 won (menos de un euro) por la tasa de comisión de cada entrada, y un millón de won (759 euros) de compensación por lo que se ha calificado como "angustia mental" que pueden haber sufrido algunos de los hinchas más "fanáticos" del portugués. "Para ellos es muy doloroso porque aman a Ronaldo y quieren protegerle, pero no pueden, dada la situación", advirtió el abogado.

"Normalmente, en casos similares, a los demandantes se les reembolsa el premio de las entradas, pero pongo este como un caso especial desde el momento en el que la compañía, a través de falsa publicidad, se benefició de los aficionados de estrellas del fútbol", añadió Kim, que cifra en 60.000 el número actual de interesados en esta demanda.

La CEO de The Fasta, Robin Chang, confirmó a la cadena local SBS que el mencionado término del contrato y que se enteró de que el portugués no jugaría cuando se llevaban diez minutos de la segunda mitad. "Cuando fui a discutirlo con Pavel Nedved (vicepresidente de la Juventus), todo lo que me dijo fue: 'Yo también deseaba ver a Ronaldo correr, pero él no quiere. Lo siente, no hay nada que pueda hacer'. Me quedé muy frustrada", lamentó.

Por su parte, el principal organismo del fútbol profesional de Correa del Sur, la K League, señaló este martes que había enviado una carta de protesta a la Juventus por violación del contrato.