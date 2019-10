Albiol: "En Italia he dado un paso adelante en todo, me he hecho mejor jugador"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Villarreal Raúl Albiol se muestra "feliz" de haber vuelto a ser llamado por la selección española y de que tanto Luis Enrique Martínez como Robert Moreno se fijen más "en el rendimiento" que en la edad, mientras que no duda en decir que su paso por la Serie A le ha hecho "mejor jugador en todo" y que tampoco olvida "la suerte" de los entrenadores con los que ha compartido su carrera.

"Es normal un poco de sorpresa, pero lo más importante es estar bien en tu club y seguir trabajan porque nunca se sabe lo que te puede llegar. Estoy feliz de esta llamada y ahora tengo que intentar disfrutar", aseguró Albiol a Europa Press durante la concentración del equipo en Las Rozas (Madrid).

El valenciano, que ya fue llamado el año pasado por Luis Enrique Martínez, reconoció que, pese a su edad (34 años), "no" ha dejado de pensar en que su carrera internacional podría haber acabado porque a él le gusta "ser competitivo, mejorar y seguir teniendo objetivos". "En tu equipo debes trabajar para estar al máximo nivel y está claro que no es fácil venir aquí porque hay mucha competencia y los años van pasando", admitió.

Por ello, está contento por comprobar que "si uno trabajas tiene su recompensa". "Ahora tengo que intentar seguir en la misma línea y aprovechando cada oportunidad que pueda tener. Venir a la selección siempre es lo máximo", apuntó.

"Eso suele pasar", remarcó Albiol preguntado porque en otras ocasiones se mira la edad, algo que Luis Enrique Martínez y Robert Moreno ya dijeron que no sería obstáculo. "Esa idea del seleccionador de no ver la edad sino el rendimiento y la forma es muy positivo porque al final todos tienen la oportunidad de poder venir y tener la recompensa a su trabajo", comentó el central.

El jugador del Villarreal fue una de las novedades del once de este sábado para formar pareja con Sergio Ramos, que parece el único indiscutible en el centro de la zaga y que todavía no tiene compañero fijo. "Estoy para trabajar, ayudar y para lo que nos diga el seleccionador, que es el que debe elegir lo mejor posible. Tiene que haber competencia sana porque todos queremos jugar, pero lo importante es que el equipo gane, crezca, mejore y llegue a un nivel alto para competir con las mejores", subrayó el valenciano, que firmó un notable partido en Oslo.

Y uno de los candidatos, y también sorpresa en la lista, es precisamente su compañero de equipo Pau Torres, al que había visto "algún partido" el año pasado cuando estaba cedido en el Málaga y al que ve como "un gran defensa, con un futuro buenísimo y con unas condiciones fantásticas". "Es un chaval serio, trabajador y humilde, lo tiene todo para triunfar en el fútbol y si va todo bien le veremos muchas veces en la selección", avisó.

El exjugador del Getafe, Valencia, Real Madrid y Nápoles formó parte de la generación que hizo historia en el fútbol con el triplete Eurocopa 2008-Mundial 2010-Eurocopa 2012, y pide calma a la hora de analizar aquella gesta y el actual rendimiento de una selección que no ha estado con las mejores en las últimas grandes citas.

"No se podía pensar que íbamos a ganar todo de 2008 a 2019, es imposible", recordó. "No es fácil mantenerse después de tantos éxitos. Ahora empieza una nueva era, con jugadores de nivel jóvenes y una base muy buena. Esta fase de clasificación está siendo impecable y en la Eurocopa hay que intentar hacer un gran papel", agregó el defensa, que considera que existen futbolistas "con cualidades muy buenas para que esta sea de las mejores de Europa". "Venga quien venga pueda estar al nivel de 2008 a 2012", aseveró.

Sobre Robert Moreno, aclaró que el catalán ya "participaba mucho" cuando era el ayudante de Luis Enrique. "Lo bueno es que la idea es casi la misma y es importante haberla mantenido. Tenemos que aprenderla y entenderla lo más rápido posible porque hay poco tiempo y no es fácil", puntualizó.

"NO FUE FÁCIL SALIR DE NÁPOLES, ME QUERÍAN MUCHO"

El actual seleccionador es uno más de los "muchos y buenos" técnicos que ha tenido en su carrera. "No me puedo quejar, he tenido mucha suerte. Si no he aprendido con ellos lo tengo jodido", indicó con una sonrisa el de Villamarchante.

"De todos he aprendido, desde Quique (Sánchez Flores), que me dio la oportunidad de empezar en Primera, de 'Mou' (Mourinho), con el que aprendes mucho, y en Italia, donde han sido seis años muy buenos para mí con Benítez, Sarri y Ancelotti. He dado un paso hacia adelante en todo, en madurez, me he hecho mejor jugador en Italia, y tengo que agradecer todo lo que me han dado allí. No fue fácil salir, me querían mucho", admitió.

Ahora, ha vuelto a España para jugar en el Villarreal, donde se encuentra "muy bien y muy cómodo" y donde le han recibido "fenomenal". "Tengo ganas de devolver todo el esfuerzo que han hecho para traerme y dar el máximo para conseguir los objetivos", se sinceró el central, al que le hacía "ilusión" volver a LaLiga Santander y jugando en su "tierra". "Volver a España me ha dado más tranquilidad y tengo que tratar de disfrutar de estos años", indicó.

De su actual equipo, opinó que han llegado muchos "jugadores nuevos" y que sobre les ha faltado "mantener un poco más regularidad en los partidos". "Quizá nos hemos dejado puntos porque no nos compenetramos bien del todo todavía o no leímos bien algunos minutos. Tenemos que aprender y madurar, pero la línea de trabajo es buena y tenemos momentos buenos de juego. La Liga está muy igualada y no te puedes despistar durante un partido ni 10 minutos", aseguró.

Finalmente, cuestionado por la figura del psicólogo, incluida en el grupo de trabajo de Robert Moreno en la persona de Joaquín Valdés, y en relación a los casos recientes de deportistas como Andrés Iniesta o Alejandro Valverde que han reconocido haber pasado malos momentos a nivel mental, Albiol sabe que el fútbol de alto nivel "exige mucho y uno está sometido a muchas críticas".

"Depende del nivel, pero la exigencia mental es importante y el psicólogo está para ayudar en momentos difíciles porque también somos personas y nos pasan muchas cosas por la cabeza y tenemos familia y amigos. Si las cosas salen mal, es normal que te afecte, pero depende también de cada uno y debes mantener una línea estable que te pueda permitir cuanto antes el recuperar tu nivel en un deporte que hay que disfrutar porque es muy bonito a pesar de la exigencia", sentenció.