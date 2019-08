Alemany: "No existe oferta por Rodrigo"

"Lo que parecía que era un acuerdo con el Atleti no se ha podido ejecutar" "Peter Lim se ha involucrado más, no tiene que dar explicaciones"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia, Mateu Alemany, anunció que "no existe oferta por Rodrigo" ya que, donde hubo "acuerdo" con el Atlético de Madrid ya no lo hay, al tiempo que valoró el "cambio de proceso en la toma de decisiones" por la intención del propietario Peter Lim de involucrase más en su equipo.

"Había esa posibilidad y esa idea de poder producirse un traspaso. Yo tenía conocimiento, pero de la ejecución no participé. Las negociaciones no han concluido en nada y a día de hoy no existe ninguna oferta encima de la mesa por Rodrigo. Por tanto se ha incorporado a los entrenamientos", dijo en rueda de prensa.

El dirigente del cuadro 'che' tuvo muy presente en su comparecencia el caso del delantero español, quien parecía ya fichado por el Atleti y apartado del Valencia. "Lo que era una oferta ya no es una oferta, lo que parecía que era un acuerdo no se ha podido ejecutar. Entre el Atleti y el jugador se había hablado mucho y la decisión final no estaba tomada por parte de Rodrigo", dijo.

"Entre clubes había un principio de acuerdo. Es la primera operación que funciona así. Yo tomo el hilo de la negociación y esa opción no está encima de la mesa por el club o Rodrigo. Hoy es jugador del Valencia, va a entrenar y quizá jugar el fin de semana", añadió, como hilo para explicar los cambios en el Valencia.

Y es que la crisis en el vigente campeón de Copa del Rey saltó en las últimas semanas por diferencias entre el propietario y Alemany en lo que ya explicó el pasado 30 de julio como una búsqueda de "lo mejor" para el club. "He podido tener dudas y por eso hemos ido a Singapur a hablar con el propietario, por el cambio de proceso en la toma de decisiones", apuntó este jueves.

"Ha querido implicarse más en la gestión de los fichajes. Ha habido algún problema de comunicación y hemos tenido que ajustar. Es el mismo modelo pero se involucra más en la toma de decisiones, uno puede delegar o puede ir un paso adelante. No tiene que explicar por qué quiere implicarse más. No hay nada diferente sigue el proceso que nos ha llevado al éxito", añadió.

Por ello, la situación de Rodrigo está en manos del propio Lim. "La situación económica final del Valencia recae sobre las obligaciones del propietario del club. Las operaciones de 60 o 70 millones de euros deben recaer en la decisión del propietario. Si no me sintiera útil no estaría aquí", afirmó.

"Las valoraciones se hacen con las notas y aquí con las plantillas. Hoy miramos la plantilla y estamos contentos, si se me quiere llevar al examen final es el uno de septiembre, para ver si todo lo que hemos hecho este verano está bien o no", terminó.